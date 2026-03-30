Edirne'de Yeni Kütüphane Yakında Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Yeni Kütüphane Yakında Açılıyor

Edirne\'de Yeni Kütüphane Yakında Açılıyor
30.03.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Halk Kütüphanesi'nin yeni hizmet binası inşaatında sona gelindi, modern kütüphane açılmayı bekliyor.

Edirne İl Halk Kütüphanesinin yeni hizmet binası çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı yazılı açıklamada 62. Kütüphane Haftası kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca kente kazandırılan Edirne İl Halk Kütüphanesi yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Yeni kütüphane binasının 8 bin 812 metrekare kapalı alana sahip olacağını aktaran Soytürk, yapının aynı anda 1266 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasitede planlandığını ifade etti.

İnşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığını vurgulayan Soytürk, tefrişat sürecinin sürdüğünü kaydetti.

Soytürk, çocuklardan gençlere, araştırmacılardan tüm kitapseverlere hitap edecek modern kütüphanenin kısa süre içinde Edirne'nin kültür ve bilgi hayatına önemli katkı sunacağını belirterek, "Bu kıymetli yatırımın şehrimize kazandırılmasındaki destekleri için Bakanlığımıza ve Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Edirne'miz çok yakında modern bir kütüphaneye kavuşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edirne, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Yeni Kütüphane Yakında Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 09:45:54. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Yeni Kütüphane Yakında Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.