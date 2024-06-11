Edirne\'de zihinsel engelli öğrenciler dünyaca ünlü ressamların eserlerindeki kişileri canlandırdı

Kültür Sanat

Edirne'de zihinsel engelli öğrenciler dünyaca ünlü ressamların en bilinen resimlerindeki kişileri canlandırdı.

Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezinde, Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer'in katılımıyla gerçekleştirilen programda özel öğrenciler konser verdi.

Sergide ressamlar Edvard Munch'un "Çığlık", Frida Kahlo, Vincent Van Gogh ve Pablo Picasso'nun otoportreleri, Leonardo da Vinci'nin "Kakımlı Kadın", Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız", İbrahim Çallı'nın portre ve Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" gibi dünyaca ünlü eserlerindeki kişileri, çerçeve içerisinde kostümleriyle canlandıran öğrenciler katılımcılardan alkış aldı.

Öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Sezer çifti, çocuklarla fotoğraf çektirdi ve sohbet etti.

"Engellilerin sosyalleşmeye ihtiyaçları var"

Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi Koordinatör Öğretmeni Canan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel çocukların farkındalık oluşturan bir resim sergisi sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin sosyal bir etkinliğe dahil edildiğinde mutlu olduğunu dile getiren Kılıç, "Çocuklar için çok keyifli bir süreçti. Farkındalık yaratmak için bir adım attık, umarım bunu başarmışızdır. Engellilerin sosyalleşmeye ihtiyaçları var, biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Aileler için de bu önemli. Çocukları burada olduğu zamanlarda kendilerine vakit ayırabiliyorlar." dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Halk Eğitimi Müdürü Selahattin Yayla ve aileler katıldı.