Edirne Devlet Tiyatrosu'nda bu ay iki oyun sahnelenecek - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde bu ay iki oyun sanatseverlerle buluşacak.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede, 14 Aralık Salı günü saat 20.00'de "Işıltılı Haşerat" adlı oyun sahnelenecek.

Philip Ridley'in yazdığı Can Ali Çalışandemi'nin yönettiği 2 perde ve 110 dakikalık oyunda, Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları performanslarını sergileyecek.

Oyun 14-15-16 Aralık'ta izlenebilecek.

Epik bir başyapıt

Bu ay sahnelenecek diğer oyun ise Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı" olacak.

Haldun Taner'in epik bir başyapıtı olarak nitelenen 2 perde 2 saat 45 dakika süren oyununda Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları rol alacak.

Keşanlı Ali'nin mahallenin güzeli Zilha'ya duyduğu imkansız aşk ve başından geçenlerin anlatıldığı oyun 21-22-23 Aralık'ta saat 20.00'de sahnelenecek.

Oyunların biletleri hem gişeden hem de elektronik ortamdan temin edilebilecek.