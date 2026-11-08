Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 10 Kasım'da konser verecek

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu 10 Kasım'da konser verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Atatürk'ün vefatının 88. yılında 10 Kasım Salı saat 20.00'de konser verecek. Konser, "Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" temasıyla topluluğun Edirne'deki salonunda yapılacak.
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla konser verecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yılında konser düzenleyecek.
Konser, 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Salonu'nda
"Atatürk'ün İzinde, Ezgilerin Dilinde" temasıyla gerçekleştirilecek.
Konserin sanat yönetmenliğini Yıldıray Öztürk üstlenecek.
Kaynak: AA
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