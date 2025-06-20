Edirne Gastronomi Akademisi: Osnlı Mutfağı Geleceğe Taşıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne Gastronomi Akademisi: Osnlı Mutfağı Geleceğe Taşıyor

Edirne Gastronomi Akademisi: Osnlı Mutfağı Geleceğe Taşıyor
20.06.2025 11:22
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Edirne'de modern dokunuşlarla Osmanlı saray mutfağı ve geleneksel yemekler geleceğe taşınıyor.

Edirne Gastronomi Akademisi'nde yapılan atölye çalışmalarında modern dokunuşlarla harmanlanan Osmanlı saray mutfağı ve kentin asırlık yemekleri geleceğe taşınıyor.

Edirne Valiliği öncülüğünde, Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi'nde restore edilen tarihi okul binasında hayata geçirilen akademi, Osmanlı saray mutfağı ile Edirne'nin geleneksel yemek kültürünü bugünün mutfak anlayışıyla buluşturuyor.

Profesyonel şef adaylarının yanı sıra ev hanımları ve gastronomi meraklılarına yönelik amatör eğitim programlarının düzenlendiği akademide Edirne mutfak kültürünün geliştirilmesine yönelik atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri yürütülüyor.

Bu kapsamda tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri gün yüzüne çıkartılıp modern dokunuşlar ve güncel eklemelerle mutfak kültürüne kazandırılıyor.

Modern mutfak teknikleriyle harmanlanan bu tarifler, hem özgünlüklerini koruyor hem de güncel lezzet trendlerine uyum sağlıyor. Yapımı uzun zaman gerektiren geleneksel yemekler, yeni pişirme yöntemleri ve küçük dokunuşlarla pratik hale getirilerek menülerde yer buluyor.

Edirne Gastronomi Akademisi, bu yenilikçi yaklaşımıyla hem yerel mutfak kültürünü yaşatıyor hem de geleceğe taşıyor.

Hedef, sürdürülebilirliği sağlamak

Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin, AA muhabirine kentin zengin gastronomi mirasını yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bölgenin köklü mutfak kültürünü geleceğe taşıdıklarını belirten Ergin, "Amacımız, unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkartarak sürdürülebilirliğini sağlamak. Osmanlı saray mutfağı ve Edirne yemeklerini modern dokunuşlarla günümüz mutfaklarına taşımayı hedefliyoruz. Burada bilinçli öğrenciler ve genç şefler yetiştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Ergin, geleneksel lezzetlere özgünlüğünü kaybetmeyecek şekilde ilave dokunuşlar yaptıklarını ifade etti.

Asırlar önce yemek masalarını lezzetlerinden yemeklerde kullanılan pişirme teknikleri, et seçimi ve baharat tercihlerinde bazı değişiklikler yaptıklarını anlatan Ergin, şunları kaydetti:

"Örneğin saray mutfağında tercih edilen yemeklerden yahniyi yeniden yorumladık. Artık yahnini adını bile duymak çok zor ama yaptığımız çalışmayla bu yemeği günümüzdeki hızlı mutfaklara uygun hale getirdik. Bir tencere yemeği olan yahninin pişirilmesi saatler alır.

Biz, kuzu eti yerine kolay pişirilebilen dana eti kullanıp günümüz modern malzemeleriyle tava yemeği haline getirdik. Hızlı mutfaklarda müşterinin önüne 15 dakikada çıkacak hale getirdik. Osmanlı döneminde çok sevilen arpa suyunda kestaneli dana yahniyi menülere katmış olduk. Unutulmuş bu tarz yemekleri sürdürülebilir kılarak gastronomi kültürüne kazandırıyoruz."

Ergin, geleneksel ve modern mutfak kültürünü harmanladıkları akademide geleceğin şeflerini yetiştirdiklerini dile getirdi.

Akademide eğitim alan gastronomi öğrencisi Umut Savaş da mesleğin inceliklerini öğrendiklerini söyledi.

Savaş, usta şeflerden aldıkları eğitimle kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Edirne'nin zengin bir yemek kültürü var. Günümüz anlayışıyla yorumlanan yemekleri öğreniyoruz ve biz de bu kültürü geleceğe aktaracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Gastronomi Akademisi: Osnlı Mutfağı Geleceğe Taşıyor - Son Dakika

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