Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Verildi

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi\'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Verildi

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında 'Klasik Türk Musikisi' konseri gerçekleştirildi. Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları tarafından seslendirilen ilahi ve musiki eserler, müzeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.

05.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazan etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk Musikisi" konseri verildi.

Selimiye Camisi bahçesindeki müzede gerçekleştirilen programda, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları, ilahi ve musiki eserler seslendirdi.

Müzeye ziyarete gelen vatandaşlar, konseri ilgiyle dinledi, zaman zaman söylenen eserlere eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, konser sonunda yaptığı konuşmada, ramazan müze etkinlikleri kapsamında Edirne'de 7 konser düzenlendiğini söyledi.

Ramazanın güzel etkinliklerle geçirildiğini belirten Soytürk, "Topluluğumuzun sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk, solistlerimiz ve sazendelerimizi tebrik ediyorum. Herkesin hem Kadir Gecesi'ni hem de bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Verildi - Son Dakika

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