Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi\'nde Klasik Türk Musikisi Konseri Verildi

Antalya'da düzenlenen resim yarışmasında öğrencilere ödüller verildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Çocuk Gözüyle Polis' temalı resim yarışmasında dereceye giren ilkokul öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Yarışmaya 104 eser katıldı ve dereceye giren öğrencilere scooter, paten takımı, bisiklet ve tablet gibi hediyeler verildi. Mansiyon sahibi öğrencilere ise boyama seti hediye edildi. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, öğrencileri tebrik ederek ailelerine de teşekkür etti.