Edirne Valisi: Saros Körfezi turizmde yıldızlaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Edirne Valisi: Saros Körfezi turizmde yıldızlaşacak

Edirne Valisi: Saros Körfezi turizmde yıldızlaşacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin turizmde yıldızlaşacağını belirtti. Sezer, turizm master planının bölgenin turizm potansiyelini artıracağını ve yapılan yatırımlarla bölgenin cazibe merkezi olacağını söyledi. Enez-Keşan kara yolunun düzenlenmesi ve köprü yapılmasıyla bölgeye yaz aylarında 400-500 bin nüfusun geleceğini ifade eden Sezer, ayrıca mavi yeşil yol şeridi projesiyle bölgenin en güzel yolu olacağını vurguladı.

10.05.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin, yapılacak hamlelerle turizmde yıldızlaşacağını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan turizm master planının iyi bir şekilde işletilmesiyle bölgenin turizmden alacağı payı katlayacağını söyledi.

Kara yolunun düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok yatırımın bölgenin cazibe merkezi olması için yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Enez - Keşan kara yolunun ihalesi yapıldı. Bugün, yarın başlayacaklar. Yolla birlikte burada büyük bir köprü yapılacak. Bu bölgeye yazın 400-500 bin nüfus geliyor. Bizim ana yolla sahil arasındaki yolları da hızlı bir şekilde iyileştirmemiz ve yeniden yapmamız lazım. Bu bölge, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Eğer şu master planını biz düzgün bir şekilde işletebilirsek, yerine getirebilirsek, adam akıllı tesislerle, altyapıyla burayı bezeyebilirsek Keşan hattı, dediğim gibi Türkiye'nin en güzide yeri olacak.

Yani arkadaşlarımız şimdi 200 kilometrelik mavi yeşil yol şeridine çalışıyorlar. İnsanlar kış ve yaz buraya gelsinler, bisiklet yoluyla, yaya yoluyla araç yoluyla sahil yoluna 200 yüz kilometre bandını Türkiye'nin en güzel yolu olarak yapalım. Büyük işlere talip olalım, küçük işleri zaten hallederiz inşallah."

Kaynak: AA

Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Edirne Valisi: Saros Körfezi turizmde yıldızlaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 18:00:57. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne Valisi: Saros Körfezi turizmde yıldızlaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement