Edirne Valisi Sezer, Evliya Kasımpaşa Camisi\'nin kubbe restorasyonunu inceledi

Edirne'de yalı camisi özelliği taşıyan Evliya Kasımpaşa Camisi'nin kubbe restorasyonunda sona gelindi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin önemli tarihi ve manevi mirasları arasında yer alan, tarihteki ihtişamına yeniden kavuşmak için gün sayan camide rıhtım, yürüyüş yolu, hazire alanı ve kitap kafe düzenlemelerini kapsayacak çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, toprağın altında saklı muhteşem yolları, rıhtımı, haziresi ve yeniçeri mezar taşlarıyla tarihi zenginlikler barındıran Evliya Kasımpaşa Camisi'nde kubbe restorasyonunda sona gelindiğini belirtti.

Tunca Nehri çevresinde Evliya Kasımpaşa Camisi'ne yapılacak yürüyüş yolu, park alanı ve planlanan düzenlemelerle ilgili DSİ yetkilileriyle beraber incelemede bulunan Sezer, çalışmaları en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti.

Evliya Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin restorasyonu, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalkması üzerine başlatıldı.