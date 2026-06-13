Efeler\'in tarihi dokusu yeniden canlanacak

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarihi mirasın korunması amacıyla hayata geçirilen "Tarihini Koruyan Efeler Projesi" kapsamında saha çalışmaları başlarken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Geçmişin izlerini koruyarak geleceğe taşıyacağız" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in girişimleriyle hazırlanan ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından desteklenmeye hak kazanan "Tarihini Koruyan Efeler Projesi" kapsamında ilçede saha çalışmaları başladı. Efeler'in tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşımayı amaçlayan proje çerçevesinde, Tarihi Kentler Birliği'nden uzman ekiplerin ilçede teknik incelemeler gerçekleştireceği bildirildi. Proje kapsamında kentin tarihi hafızasını barındıran Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde çalışma yürütülüyor. TKB proje ekibi tarafından 1629, 1624, 1620, 1614, 1612, 1610, 1606, 1604, 1617, 1608, 1631, 1627, 1625, 1623, 1621 ve 1619 numaralı sokaklarda saha ölçümleri ve mimari çizim çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların, bölgedeki tarihi yapıların mevcut durumlarının tespit edilmesi ve sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanmasına altyapı oluşturması hedefleniyor. Proje ile Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nin tarihi dokusunun korunarak turizme kazandırılması amaçlanıyor. Öte yandan, bölgenin geçmişte önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve bünyesinde tarihi Gümrükönü Hanı'nı da barındıran Hasır Pazarı'nın da proje kapsamında aslına uygun şekilde düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

"Önemli bir dönüşüm başlatıyoruz"

Yürütülen çalışmalarla ilçenin tarihi sokaklarını eski kimliğine kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, projenin tamamlanmasının ardından bölgenin önemli bir kültür ve turizm rotası haline geleceğini ifade ederek "Tarihini Koruyan Efeler projesi ile Tarihi Kentler Birliği desteğini alarak Köprülü ve Veysipaşa mahallelerimizde önemli bir dönüşüm başlatıyoruz. 16 sokakta eş zamanlı yürütülecek çalışmalarla, geçmişin izlerini koruyarak geleceğe taşıyacağız. Tarihi Hasır Pazarı ve Gümrükönü Hanı başta olmak üzere, bölgenin kültürel mirasını gün yüzüne çıkaracak, Efeler'i kültür turizminin güçlü merkezlerinden biri haline getireceğiz. Sokaklarımız eski ruhuna kavuşacak, Efeler kazanacak" dedi. - AYDIN