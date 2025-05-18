Ege Ordusu Bölge Bandosu, öğrenciler birlikte Denizli kent meydanında konser verdi

DENİZLİ - Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Denizlili 80 öğrenci ile birlikte kent meydanında konser verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ege Ordusu Bando Komutanlığı ile Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan ekip 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'nda konser verdi. Bando Yarbay Gökhan Aşkın şefliğinde 35 asker ve 80 öğrenci milli marşlar ve şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi. Konser etkinliğine özellikle çocuklu ailelerin ilgisi ise dikkatlerden kaçmadı. 9 aydır konser için öğrencilerin hazırlandığını belirten Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sinan Demircan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ege Ordu Bando Takımı ile beraber Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi korosu ve Denizli'de İlk kez ortak bir çalışma yaptı. Vatandaşlarımızın bayramını mutlu ve coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Çalışmalarımız 9 ay öncesinden planlandı. Aynı repertuar üzerine çalıştık. 80 öğrenci koroda görev alacak. 35 bando astsubayda koroda yer alıyor" dedi.