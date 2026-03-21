Eğriçimen Yaylası Baharla Canlandı - Son Dakika
Eğriçimen Yaylası Baharla Canlandı

Eğriçimen Yaylası Baharla Canlandı
21.03.2026 15:28
Sivas'taki Eğriçimen Yaylası, ilkbaharla birlikte doğa severlerin ilgisini çekmeye başladı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Eğriçimen Yaylası'nda ilkbaharla birlikte doğa canlanmaya başladı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan çam ağaçlarıyla kaplı yayla, doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Yılın her mevsimi farklı güzellikleriyle doğa tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen yaylada, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

Kış mevsiminde yoğun kar yağışının etkili olduğu yaylada, ilkbaharla birlikte eriyen karlarla ortasından geçen dere coşkulu akmaya başladı.

Baharın müjdecisi kar çiçeklerinin de açtığı yayla, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Yaz aylarında yaylada yaşayan Hürol Özkahraman, AA muhabirine, Eğriçimen Yaylası'nda kış mevsiminde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi.

Bugünlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Özkahraman, "Baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı. Derelerimiz coştu, kar çiçekleri açmaya başladı. Doğayı seven herkesi burayı görmeye bekliyoruz. Mayıs ayında madımak ve mantarlar da doğada bulunacak." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eğriçimen Yaylası Baharla Canlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Eğriçimen Yaylası Baharla Canlandı - Son Dakika
