Ehram Şapkalarla Yeniden Hayat Buldu

Kültür Sanat

Ehram bu kez şapkalarda sanatla buluştu

Erzurum'da kadın ve erkek 32 ehram şapka ve başlık görücüye çıktı

ERZURUM - Erzurum ve çevresinde yörenin kadınları tarafından günlük dış giysi olarak kullanılan ehram, şimdilerde özgün tasarımlarıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Zeynep Kırkıncıoğlu ve Sibel Özdemir'in ehramdan şapka tasarımları bunun son örneği oldu.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Ü. Zeynep Kırkıncıoğlu ve Öğrencisi Sibel Özdemir tarafından yapılan, tasarım tescili alınan, Tübitak 2209-A proje kapsamında yer alan, kadın ve erkek olmak üzere 32 ehram şapka/başlık görücüye çıktı. Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisinde (Erzurum Kongre Binası) 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında halkın beğenisine sunuldu.

"Yöreye uygun bir çalışma yaptık"

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Kırkıncıoğlu, Erzurum ve çevresinde yörenin kadınları tarafından günlük dış giysi olarak kullanılan ehramın, günümüz kadınları tarafından artık eski kullanım şekliyle tercih edilmediğini belirterek, "Çalışmamızın amacı kültürel bir değerimiz olan ehramı modern dünyada insanların tercihleri arasında yer alacak bir tasarıma dönüştürerek sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Günümüzde ehramın sürdürülebilirliğine yönelik birçok çalışma yapılmıştır ancak yörenin insanlarının soğuk iklim şartları dolayısıyla yılın büyük bir bölümünde kullanma ihtiyacı duyduğu şapka alanında ehramla ilgili bir çalışma yapılmamıştır." dedi.

"Somut kültürel mirası doğallığını bozmadık"

Gerek iklimsel şartlar sebebiyle kullanma ihtiyacı duyulması bakımından, gerekse özellikle gençlerin bir tamamlayıcı olarak kullanmayı tercih etmeleri açısından şapka kullanımı insanlar için bir vazgeçilmez olduğunu ifade eden Kırkıncıoğlu, "Soğuğa karşı koruyucu nitelikte olan koyun yününden dokunan ehramı kullanarak her yaşa hitap edecek, özellikle gençlerin tercihleri arasında yer alacak modern ve gelenekselin bir arada olduğu şapka tasarımları yaparak bu alanda ki eksikliği gidermeyi ve ehrama yeni bir alanda yaşama şansı verme hedeflenmektedir. Bu somut kültürel mirası doğallığını bozmadan günümüz insanlarının severek kullandığı, bir tamamlayıcı olarak özgün tasarım şapka modellerinde kullanarak gelecek nesillere aktarmak üretimini sağlamak çalışmamızın temel amacıdır" şeklinde konuştu.