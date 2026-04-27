\'Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu\' bayram sevincini sporla buluşturdu

Eker Süt Ürünleri, gelenekselleşen 'Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu' ile bu yıl da bayram coşkusunu çocuklarla buluşturdu. Bursa Merinos Parkı'nda bine yakın minik koşucu, sporun enerjisiyle 23 Nisan sevincini aynı parkurda paylaştı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bursa'da bu yıl da renkli görüntülere ve neşeli anlara sahne oldu. Eker Süt Ürünleri'nin katkılarıyla Bursa Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen 'Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu', çocukların enerjisi ve heyecanıyla adeta bir şenliğe dönüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında hayata geçirilen etkinlikte, gün boyunca yaklaşık 1000 çocuk ağırlandı. 12 yaşa kadar olan minik katılımcılar, 15 dakikalık aralıklarla düzenlenen koşularda parkura çıkarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Minik adımların ritmiyle hareketlenen parkta, sporun birleştirici gücü ile 23 Nisan'ın anlam ve önemi bir araya geldi.

Koşunun ardından çocuklar için hazırlanan ikram alanında şirketin ürünleri dağıtılarak etkinliğe tatlı bir mola eklendi. Etkinlik alanında yer alan boyama köşeleri ve top cambazı gibi eğlenceli aktiviteler ise gün boyunca çocuklara keyifli anlar yaşattı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, samimi ve sıcak atmosferiyle bir bayram şenliği havasında geçti.

Şirket, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukların katılımıyla kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Minik adımların keyifli koşusu, çocukların hem sporla buluştuğu hem de 23 Nisan'ın coşkusunu doyasıya hissettiği özel bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı. - BURSA