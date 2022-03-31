El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika
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El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

31.03.2022 09:47

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor Kahramanmaraş'ta el emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işlenerek hazırlanıyor.

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta el emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işlenerek hazırlanıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde Osmanlı döneminden kalma 'sırıklı yorgan' yapan Ali Kösesakal yorganları, düğün hazırlığındaki çiftlerin çeyizlik için talep ettiğini belirtti. Sipariş üzerine hazırladıkları yorganların tamamen doğal olduğunu belirten Kösesakal, el emeği göz nuru ipek, yün ve elyaf yorganlara talebin yoğun olduğunu söyledi. Kösesakal, "Müşterilerin isteğine göre ister saten, ister kadife ve kenarları ise fırfırlı yapıyoruz. Yapılan yorganlar makinaya atılıp yıkanabiliyor. Biz bunları isterlerse sim sırma kapak, sim sırmalı yorgan yapabiliyoruz. Beyaz yorgan, döşek, minderler yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Yorganlarımızın fiyatı ise yapımına göre değişiyor. Bin-bin 250 TL arasında değişiyor" dedi.

El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor
El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor
El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor

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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Osmanlı, Düğün, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat El emeği göz nuru yorganlar ilmek ilmek işleniyor - Son Dakika


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