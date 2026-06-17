El Sanatları ve Nakış Sergisi Açıldı - Son Dakika
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El Sanatları ve Nakış Sergisi Açıldı

El Sanatları ve Nakış Sergisi Açıldı
17.06.2026 15:21
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Odunpazarı ve Sivrihisarlılar Derneği iş birliğiyle sergi, kursiyerlerin emekleri sergilendi.

Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve Sivrihisarlılar Derneği iş birliği ile 'El Sanatları ve Nakış Sergisi' sergisi açıldı.

Kursiyerler, Sivrihisarlılar Derneği binasında bulunan Nakış Atölyesi'nde 8 ay kurs gördüler ve bu kurs süresince el emeği ve göz nurunu el sanatları ve nakış yaparak değerlendirdiler. Bu kursun sonunda Eskişehir'de Atilla Özer Karikatür Evi'nde değerlendirdikleri emekleri sergilediler. Halk Eğitim Müdürü Sinan Gülşen ve Sivrihisarlılar Dernek Başkanı İsmail Arslan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı ve açılışı yapıldı. STK başkanları, muhtarlar, siyasi parti yöneticilerinin ve sanatsever vatandaşların, dernek üyelerinin yoğun katılımıyla açılış gerçekleşti. Eskişehir halk oyunları gösterilerini sundu.

Dernek Başkanı İsmail Arslan yaptığı konuşmasında, "Türk kadını, yüzyıllar boyunca özellikle Cumhuriyetten sonra Türk kültürüne ve sanatına önemli katkılarda bulundu. Sanat dünyasına hayırlı olsun ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik sonunda, emeği geçenlere plaket takdimi yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat El Sanatları ve Nakış Sergisi Açıldı - Son Dakika

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