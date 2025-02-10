Ela Talay İngiltere'de Müzik Eğitimi Alacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ela Talay İngiltere'de Müzik Eğitimi Alacak

Ela Talay İngiltere\'de Müzik Eğitimi Alacak

18 yaşındaki arp sanatçısı Ela Talay, İngiltere'de Kraliyet Müzik Okulları'nda eğitim alma hakkı kazandı.

10.02.2025 11:46
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Küçük yaşta izlediği bir animasyon filmiyle arpa ilgi duyan ve uluslararası başarılar elde eden 18 yaşındaki arp sanatçısı Ela Talay, İngiltere'de Kraliyet Müzik Okulları'na bağlı konservatuvarda müzik eğitimi alma hakkı kazandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Talay, 4 yaşındayken şarkı söylemeyi sevdiğini fark eden ailesinin yönlendirmesiyle Bodrum'da bir koroya katıldı.

Koroda şarkılar seslendiren Talay'ın müzik tutkusu, bir süre sonra izlediği animasyon filmiyle arpa evrildi.

Uluslararası başarıların sonu Manchester'a ulaştı

Tutkusu ve müzikal gelişimiyle bu alanda başarılar kazanan Talay, geçmiş yıllarda düzenlenen uluslararası "12. Dünya Açık Çevrim İçi Müzik Yarışması" ile "CAKA Online Müzik Yarışması"nda birincilik, Uluslararası Slovenya Arp Derneği Yarışması ve 1. Uluslararası Arpademia Kelt Arpı Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Talay, son olarak Ekim 2024'te Hong Kong'daki Arp Festivali'nde "Lily Laskine Games Arp Triatlon" yarışmasında birincilik kazandı.

Ela Talay, İngiltere'de girdiği sınav sonucunda Manchester'da bulunan Kraliyet Müzik Okulları'na bağlı konservatuvar Royal Northern College of Music'te eğitim alma hakkı kazandı.

Hayatını değiştiren sahne

Arp (üç köşeli telli çalgı) çalmaya başlayan Ela Talay, AA muhabirine 4-5 yaşındayken izlediği bir filmdeki sahneden etkilenerek arp çalmaya karar verdiğini söyledi.

Sahnede bir kedinin arp çaldığını anlatan Talay, "Aristokediler filminde bir sahnede kedi arp çalıyordu. Kedileri de çok sevdiğim için bu filmden çok etkilenmiştim. O sahnede de görkemli arp karşıma çıkınca küçük bir çocuk olarak bundan büyülendim ve arp çalmaya karar verdim." diye konuştu.

Müzik eğitimine daha kapsamlı devam edebilmesi için ailesiyle İzmir'e taşındığını belirten Talay, arp eğitimine kursiyer olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, piyano ve şan eğitimine ise Arkas Bilim ve Sanat Merkezi'nde başladığını aktardı.

Müzik eğitimindeki yeni serüvenden duyduğu heyecanı dile getiren Talay, şunları kaydetti:

"Müzik eğitimimi yurt dışında sürdürmeyi her zaman istiyordum. Bu sınavı kazanmam, hedefime ulaşmamı sağladı. Önümüzdeki dört yıl boyunca Manchester'da olacağım ve burada çok değerli bir arp sanatçısı olan Anne-Marie O'Farrell ile çalışma fırsatım olacak. Yurt içi ve dışında müziğimi duyurmak, fark yaratmak istiyorum. O yüzden böyle bir eğitim alabilecek olmam benim için çok kıymetli."

Talay, başarısında disiplinli çalışmanın büyük rol oynadığını anlatarak, her gün büyük bir kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

Repertuvarında Klasik Batı müziği ile Türk müziğine yer vermek istediğini kaydeden Talay, "İki alanda da kendimi olabildiğince geliştirip ilerletmek istiyorum. Şirin Pancaroğlu'nun Türk Arpı Nota Koleksiyonu projesindeki birçok parçayı deşifre ediyorum, bu eserler benim Türk müziğini öğrenme yolculuğumda çok büyük fayda sağladı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ela Talay İngiltere'de Müzik Eğitimi Alacak - Son Dakika

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