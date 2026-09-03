Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen binasıyla ziyaretçilere açıldı

Elazığ'ın binlerce yıllık tarihini geleceğe taşıyan Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzelerimizi artık yalnızca eserlerin sergilendiği vitrinler değil, bilimin, eğitimin ve toplumsal buluşmanın merkezleri olarak ele alıyoruz" dedi.

Elazığ'ın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yenilenen Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin açılışı gerçekleştirildi. 1965 yılında Harput'taki Alacalı Mescit'te temelleri atılan ve 2016 yılındaki terör saldırısında zarar görerek kapatılan müze, Milli Savunma Bakanlığı'ndan devralınan 1885 tarihli tarihi Mülkiye İdadisi binasına taşındı. Yaşanan depremler de dikkate alınarak güvenli ve çağdaş bir yapıda tasarlanan müze, kentin kültürel hafızasını yeniden canlandırdı. Yeni müzede Paleolitik Çağ'dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan yaklaşık 2 bin nadide eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Arkeoloji bölümünde 934, etnografya bölümünde 482 ve sikke bölümünde 522 eserin yer aldığı müzede, kentin simge değerlerinden Çaydaçıra geleneğine de özel bir alan ayrıldı. Çağdaş sergileme teknikleriyle donatılan mekanın, çocuklara ve gençlere kendi kültürlerini tanımanın yanı sıra Harput ve Elazığ'ın kültür turizmine de önemli bir ivme kazandırması hedefleniyor. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mülki idare amirleri, kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesim töreninin ardından müze ziyaretçilere kapılarını açtı.

Elazığ'ın kültürel açıdan önemine değinen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Anadolu'nun kadim hafızasında müstesna bir yere sahip olan Elazığ'ımızda, tarihimize, kültürümüze ve medeniyet mirasımıza yakışır çok kıymetli bir eseri milletimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1965 yılında Harput'taki Alacalı Mescit'te kurulan ve 1982'den itibaren kendi binasında hizmet veren müzemiz, 2016 yılındaki menfur terör saldırısında ağır hasar görmüştü. Bizler de bölgede yaşanan depremleri de dikkate alarak müzemizin yeni, güvenli ve şehrimizin kültürel kimliğine yakışır bir mekanda hizmet vermesi adına, Milli Savunma Bakanlığımız ile varılan mutabakat neticesinde 1885 yılında inşa edilen bu kıymetli tarihi yapıyı Bakanlığımıza devralarak şehrimize yeniden kazandırdık. Yeni müzemizi modern müzecilik anlayışına göre tasarlayarak ziyaretçilerimizin Elazığ'ın kültürel tarihini kronolojik ve bütüncül bir anlayışla takip edebilmesini hedefledik. Müzemizde Paleolitik Çağ'dan Osmanlı'ya uzanan 934 arkeolojik eser, Elazığ insanının gündelik hayatını ve estetik anlayışını yansıtan 482 etnografik eser ve bölgenin köklü geçmişini gösteren 522 sikke olmak üzere toplamda yaklaşık 2 bin eseri ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca Elazığ denildiğinde akla gelen en güçlü kültürel sembollerden biri olan Çaydaçıra geleneğini de tüm detaylarıyla aktardığımız özel bir bölümü müzemize ekledik" dedi.

Türkiye'deki müzeciliğin önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Ülkemizde müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm gerçekleştirerek müzelerimizi artık yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar değil, eğitimin, bilimin ve kültürün merkezleri olarak ele alıyoruz. Çağdaş teşhir tekniklerinden dijital uygulamalara kadar dünya standartlarını yakaladığımız bu anlayışın, gençlerimizin kendi tarihini daha yakından tanımasına vesile olacağına inanıyorum. Bu kıymetli mekan aynı zamanda Harput başta olmak üzere Elazığ'ın sahip olduğu zengin kültürel mirasın tanıtılmasına ve şehrimizin kültür turizmine yeni bir ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.