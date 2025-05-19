Elazığ'da 19 Mayıs Fener Alayı Coşkusu

Elazığ'da fener alayı renkli görüntüler oluşturdu

ELAZIĞ - Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 106. yıl dönümü, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 106. yıl dönümü kutlamaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Gazi Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve 100 metrelik Türk bayrağı renkli görüntüler oluşturdu.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.