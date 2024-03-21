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Elazığ'da bademin, şekere yolculuğu vatandaşların vazgeçilmez damak tadı oluyor

ELAZIĞ - Elazığ'da her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen Osmanlı geleneğinden gelen bademin, badem şekerine yolculuğu başladı. Vatandaşlar, özellikle iftar sonrası tüketmek için badem şekerine oldukça fazla rağbet gösteriyor.

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen, Elazığ'da Ramazan ayında hemen her eve giren hatta yurt dışına bile gönderilen badem şekeri, bu yıl da birçok işletmenin önünde yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte 'beyaz altın' olarak dillendiren badem şekerinin, Ramazan ayında üretimi ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 5 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor. Kilogramı 200 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin 'beyaz altını' 3 saatte hazır hale geliyor. 3 saatin 1 saati bademin kavrulması ile 2 saati ise özel kazanda şekerlenmesiyle yapılıyor. Vatandaşların badem şekerine iftardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediği talep gösterdiği kaydedildi.

Vatandaşlar bu tattan vazgeçmiyor

15 yıldır badem şekeri yaptıklarını belirten İrfan Açıkoğlu, "Elazığ'ın kültürel mirası olan badem şekerine Ramazan ayının gelmesiyle birlikte talep arttı. Badem şekeri Elazığ'ın bir kültürel mirası ve beyaz altınıdır. Ramazan ayında vatandaşlar biraz daha fazla badem şekerini tüketmektedir. Badem şekerinde öncelikle yerli badem, pancar ile yapılan has şekerinin belli bir ölçüleri vardır ideal olan ince kabuk dediğimiz şekeri ince olandır. Belli bir aşamada belli bir düzende kavrulan badem şekeri ramazan ayında Elazığ'da daha fazla özen gösteriliyor. Normal günlerde günlük olarak 60 kilogram kadar satış yapıyoruz fakat Ramazan ayında bu rakam 5 katına çıkıyor. Geçen seneye oranla fiyatlar bu sene daha da pahalı. Geçen sene kilogram fiyatı 80 lirayken bu sene 200 lira oldu. Badem Elazığ'ın beyaz altını olduğu için ne kadar zam gelse de vatandaşlar vazgeçmiyor. Eskiden bir kilo alan vatandaşlar şimdi yarım kilo alıyor ama yine de bu tattan vazgeçmiyor" dedi.