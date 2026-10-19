Elazığ'da başlayan Fırat Kısa Film Festivali'nde 25 film finale kaldı - Son Dakika
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Elazığ'da başlayan Fırat Kısa Film Festivali'nde 25 film finale kaldı

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Elazığ'da 3'üncüsü düzenlenen Fırat Kısa Film Festivali törenle başladı. 236 filmin başvurduğu festivalde değerlendirmeye alınan 176 filmden 25'i finale kaldı ve etkinlikler 23 Ekim'e kadar sürecek.

Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Fırat Kısa Film Festivali" törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce desteklenen, Fırat Üniversitesi (FÜ) tarafından düzenlenen festivale başvuran 236 filmden değerlendirmeye alınan 176 film arasından 25'i finale kaldı.

FÜ İletişim Fakültesinde düzenlenen festivalin açılış programına katılan Vali Numan Hatipoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve protokol üyeleri ile davetliler, öğrenciler tarafından hazırlanan "Kadrajın Ötesinde: Havadan Görüntülerle Elazığ Fotoğraf Sergisi" ile "Perdenin Ötesi: Yeniden Tasarlanan Sinema Afişleri Sergisi"ni gezdi.

Vali Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, sinema sanatının toplumsal hafızayı güçlendiren ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktaran önemli bir alan olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, kısa film festivallerinin, özellikle gençlerin derinlikli düşünme, hissetme ve sanatsal üretim becerilerinin geliştirilmesi noktasında önemli bir işlev üstlendiğini kaydetti.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Göktaş da festivali sadece bir yarışma değil, gençlerin deneyimli sinemacılarla buluşup tecrübe kazandığı önemli bir kültür-sanat etkinliği olarak gördüklerini dile getirdi.

FÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Yunus Namaz da sinemanın kültürel gelişimdeki rolüne ve fakültenin ulusal çalışmalarına değindi.

Etkinliğe, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

23 Ekim'e kadar sürecek festival, film gösterimleri, söyleşiler, paneller ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak, son gün düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA
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