Elazığ\'da "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" yoğun katılımla başladı

Elazığ'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, geniş katılımlı yıl sonu sergisiyle başladı.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" resmi törenle kapılarını açtı. "Öğrenmek Hayata Değerdir" temasıyla düzenlenen etkinliklerin ilk gününde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergi alanına yoğun ilgi gösterdi. Vali Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, mülki idare amirleri, kurum müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen "Yılsonu Sergisi"nde kursiyerler yıl boyunca ürettiği el emeği ürünleri stantlarda sergiledi.

"Yüzbinlerce insanımız bu merkezlerden faydalanıyor"

Sergi alanında kursiyerlerle bir araya gelen Vali Hatipoğlu, "Türk Milli Eğitim Sistemi içerisinde hayat boyu öğrenme faaliyetleri çok önemli bir kısım tutmaktadır. Eğitimin beşikten mezara kadar olduğu şiarını temel aldığımızda, bu anlayışın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezlerimiz ve Mesleki Eğitim Merkezlerimizle, her zaman vatandaşlarımıza en yakın noktada olmaya çalışan eğitim merkezleri oluşturmuş olduk. Bu vesileyle de yüzbinlerce insanımız Halk Eğitim Merkezlerinde aile ekonomilerine katkı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirdiler. Geçmiş dönemleri hatırlayanlar bilirler, halıcılık kursları çok büyük bir yer tutardı. Bugün el emeğiyle ilgili yoğunlaşmalar farklı noktalara kaydığı için artık bunlar da tabii ki farklılaştı. Şimdi artık üç boyutlu, beş boyutlu modeller, tablolar ortaya çıkıyor. Sanata daha yakın faaliyetler sergileniyor. Biz bunların hepsini destekliyor ve bundan sonra da talep edilen faaliyetlerin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Program akşam saatlerinde Cumhuriyet Konseri alanında geleneksel Kürsübaşı konseri ile devam edecek. - ELAZIĞ