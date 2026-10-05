Elazığ'da muhtar, 300 yıllık Aksaray Camii'nin 6 yıldır restore edilemediğini söyledi - Son Dakika
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Elazığ'da muhtar, 300 yıllık Aksaray Camii'nin 6 yıldır restore edilemediğini söyledi

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Elazığ\'da muhtar, 300 yıllık Aksaray Camii\'nin 6 yıldır restore edilemediğini söyledi
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Elazığ'da 2020 depreminde ağır hasar alan 300 yıllık Aksaray Camii, 6 yıldır restore edilmeyi bekliyor. Muhtar, ihaleye ve ödeneğe rağmen caminin yapılmadığını, yangında ahşap kısımlarının yandığını, mahallede yaklaşık 910 evin yıkım durumu oluştuğunu söyledi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminde hasar görerek boşaltılan 300 yıllık Aksaray Camii, bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeye döndü. Ağır hasardan dolayı ibadete kapatılan cami, 6 yıldır restore edilmeyi bekliyor.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde 37 kişi hayatını kaybederken, on binlerce yapı ağır hasar aldı. Şehir merkezinin en eski yerleşim yerlerinden olan Aksaray Mahallesi'nde bulunan yapıların yanı sıra 300 yıllık Aksaray Camii de ağır hasar alarak ibadete kapatıldı. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ve çıkan yangın, adeta tarihi camiyi metruk bir yapı haline getirdi.

Caminin restorasyonunun 6 yıldır yılan hikayesine döndüğünü dile getiren Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal, "Çok şükür devletimiz yüz binlerce konut yaptı. O kadar konutun yanında bir camiyi yapamamamız bizlere yakışmıyor" dedi.

"Tarihi bir yapı olduğu için yıkılmadı"

Caminin 300 yıllık geçmişe sahip olduğunun altını çizen Bal, "Geçmiş dönemlerde İshak Paşa tarafından yapılmış, o dönemden beri de faaliyet göstermiştir. Camimiz, 2020 yılında Elazığ'da oluşan depremden sonra ağır hasar aldı. 6 yıl geçmesine rağmen defalarca ihalesi yapıldı, ödeneği hazır ve ihaleyi alan ekip, gelip burada çalışma dahi yaptı. Ergani'de bir camimiz var, orayı yapıp tekrar buraya döneceğiz dediler. Fakat halen daha bekliyoruz. 2020 yılında camimiz ağır hasar aldı, hatta yıkım için de geldiler. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelen bir ekip, caminin içerisinde 4 tane kemeri olduğundan dolayı tarihi bir yapı olduğu için yıkılamayacağını, kendileri tarafından caminin yapılacağını iletmişlerdi" dedi.

"6 yılda yapılamayacak iş yok"

Kahramanmaraş depreminden önce camide ciddi bir yangın olduğunu da belirten Muhtar Bal, "Caminin ahşap kısımlarının tamamı yandı. İtfaiye ekipleri gelip söndürdü fakat camimizde büyük hasar oluştu. Buranın restore edilerek ibadete açılmasını istiyoruz. 2020 depremi ve sonrasındaki Kahramanmaraş depremiyle beraber yaklaşık 910 tane ev yıkma durumumuz oldu. Mahalle zaten harabe durumda. Bu görüntü de bizleri yıpratıyor. Eski yaşanmışlıkların olduğu alanın böyle kalması bizleri üzüyor. 6 yıldır bir tane camiyi restore edemedik. Kahramanmaraş depreminin ardından 11 ilde yeni camiler yapıldı. Bizim camimiz Kahramanmaraş depremi de değil, Elazığ depreminde hasar almıştı. 6 yılda yapılamayacak iş yok. Çok şükür devletimiz yüz binlerce konut yaptı. O kadar konutun yanında bir camiyi yapamamamız bizlere yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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