Elazığ'da Osman Paşa ve şehitleri anmak için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Elazığ'da Osman Paşa ve şehitleri anmak için mevlit programı düzenlendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerin şehadetleri anısına İzzetpaşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okuma programı düzenlendi.

4 Mart 2021 tarihinde Bingöl'den Tatvan'a giderken helikopter kazasında şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 askerin şehadetleri anısına İzzetpaşa Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidi şerif okuma programı düzenlendi. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Vekili Saadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karaşit, kamu kurum müdürleri, Müftü Selami Aydın ve vatandaşlar katıldı. Elazığ Valiliği himayelerinde müftülük tarafından düzenlenen program akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Vatandaşların şehitlere dua ettiği program, mevlidi şerif okuma ve lokum ikramıyla son buldu.

Bu programların devletin yanında olduğunu hissettirdiğini belirten şehit Ragıp Soylu Coşkun'un abisi Hasan Çoşkun, "Tüm şehitler olmak üzere Osman Paşa'mızın ve onunla birlikte şehit düşen helikopterde bulunan tüm şehitlere sonra kardeşim Ragıp Soylu Coşkun'a Allah rahmet eylesin. Rabim şahadetlerini kabul etsin. Vatan için gerekirse kardeşim değil ben olsam bile şehit olmaya canı gönülden razıyım. Öyle büyük bir mertebe ki şehitlik erişilmesi çok zor olan bir şey. O yüzden Rabbim herkese şahadet şerbetti içmeyi nasip eylesin. Allah devletimize zeval vermesin. Bu tür programlar gerçekten bizi duygulandırdı. Bir nevi devletimizin yanımızda olduğunu hissettik. Bunun bilincine bir daha vardık. Onun için bu programı yapan düzenleyen herkesten Allah razı olsun" dedi.