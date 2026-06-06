Kursiyerler 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi'ni amigurumi ile ördü - Son Dakika
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Kursiyerler 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi'ni amigurumi ile ördü

Kursiyerler 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi\'ni amigurumi ile ördü
06.06.2026 09:49  Güncelleme: 09:56
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Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nin yılsonu sergisinde, sıfır atık malzemeler ve amigurumi tekniğiyle hazırlanan 4 bin yıllık Harput Kalesi maketi büyük ilgi gördü.

Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nin yılsonu sergisinde sıfır atık malzemelerle ve ilmek ilmek işlenerek hazırlanan tarihi kale maketi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" dün düzenlenen resmi törenle kapılarını açtı. "Öğrenmek Hayata Değerdir" temasıyla düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde de vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergi alanına yoğun ilgi gösterdi. Serginin en çok dikkat çeken stantlarından biri, Elazığ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde amigurumi sanatı eğitimi veren usta öğretici Betül Çoban ve kursiyerlerinin alanı oldu. Bu yılki sergide Elazığ'ın kültürel değerlerini örgüyle birleştirdiklerini belirten Betül Çoban ve ekibi, 4 bin yıllık geçmişe sahip, diğer adıyla "Süt Kalesi" olarak da bilinen tarihi Harput Kalesi'ni amigurumi tekniği ve sıfır atık malzemelerle maketleştirdi. Eserleri hakkında bilgi veren Usta Öğretici Çoban, atık süngerler ve örgü sanatının bir araya geldiği eserleri için 3 haftalık bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Yenilikçi ve kültürel değerleri taşıyan projeleri her zaman önemsediklerini ifade eden Usta Öğretici Betül Çoban, "Bu sene sergimizde ben Elazığ'ın kültürel değerlerini yansıtan şeyleri örgüyle birleştiriyorum. Bu sene Harput Kalesi'ne çalıştık. Harput Kalesi 4 bin yıllık bir geçmişi olan tarihi bir yapıt ve Süt Kalesi olarak da bilinir. Harput Kalesi'ni yaparken bayağı bir araştırma yaptım. Başka kaynaklardan yardım aldım yapımı bayağı uzun sürdü. 3 haftaya yakın bir zaman aldı. Normalde Harput Kalesi'ni yaparken genel olarak işte yüz ölçümünü biraz da kroki şeklinde küçülttüm. Görsele dayalı çalışmaya çalıştım. Normal şartlarda atık olan sünger kullandım. Bu süngerleri Harput Kalesi'ne göre kestik, biçtik. Ona göre yaptık ve ayrıca kalekim ile sıvasını yaptık. Sonra tamamen üst kısmını örgüyle kapladık. Bu bayağı bir meşakkatli oldu. Kursiyerlerimizin de yardımı oldu ve başka hocalarımızdan da yardım aldık. Sergide şu an herkes fotoğraf çektiriyor ve genelde nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Biz de anlatmaya çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kursiyerler 4 bin yıllık tarihi Harput Kalesi'ni amigurumi ile ördü - Son Dakika

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