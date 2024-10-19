Elazığ Oto Show, Uluslararası Markaları Ağırlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Elazığ Oto Show, Uluslararası Markaları Ağırlıyor

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Elazığ Belediyesinin düzenlediği Oto Show, ulusal ve uluslararası otomobil markalarının en yeni modellerini sergileyerek kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 22 Ekim'e kadar devam edecek.

19.10.2024 15:39  Güncelleme: 15:46
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Oto show başladı: Uluslararası markalar Elazığ'da buluştu

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesinin düzenlediği ve otomotiv tutkunlarının heyecanla beklediği Elazığ Oto Show, bugün yapılan açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen bu etkinlik, ulusal ve uluslararası otomobil markalarının en yeni modellerini bir araya getirdi.

Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Elazığ Oto Show'da ziyaretçiler, yerel otomotiv firmalarının yanı sıra otomotiv dünyasının devlerinin en iyi araçlarını tanıma fırsatı buldu. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Oto Show, 22 Ekim Salı gününe kadar sürecek. Şehre ekonomik ve sektörel katkı sağlaması beklenen Elazığ Oto Show'da, geleceğin araçlarını keşfederek hayallerindeki arabaları yakından görüp son dönemde dikkat çeken otomobil modellerini tanıma imkanı da bulan ziyaretçiler, fuar süresince ayrıca özel kampanyalar ve fiyat avantajlarından faydalanabilecek.

Çok değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "İlimiz adına çok kıymetli bir mekan olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'mizde geçen hafta tarım, hayvancılık ve gıda fuarını gerçekleştirmiştik. Katılan firmalar anlamında bir yoğunluk söz konusuydu. Ünlü markaların gelip bu fuarda yer alması bizi mutlu etti. Elazığ Belediyesi olarak sürekli fuarlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Malumunuz 30-40 yıldır şehrimizde bir fuar merkezinin olmayışından bir serzeniş söz konusuydu. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezimiz yapıldıktan sonra ilimizde çok daha nitelikli fuarlar yapmaya başladık. Bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Otomobil tutkunlarının gelip bu fuarı gezmesi incelemesi ve aynı zamanda üretici firmalar ile tüketiciyi bir araya getirmesi noktasında bu fuarımızı çok kıymetli buluyoruz. Bir kez daha ilimize fuarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün hemşerilerimizi hafta sonu boyunca fuarımızı kendilerinden istirham ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Elazığ Oto Show, Uluslararası Markaları Ağırlıyor - Son Dakika

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