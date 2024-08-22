Emekli Ahşap Oymacısı Gençlere Ders Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Emekli Ahşap Oymacısı Gençlere Ders Veriyor

Emekli Ahşap Oymacısı Gençlere Ders Veriyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emekli olarak doğduğu mahallesine dönen Hüdaverdi Topbaş, verdiği derslerle ahşap oymacılığını genç kuşaklara aktarıyor.

22.08.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emekli olarak doğduğu mahallesine dönen Hüdaverdi Topbaş, verdiği derslerle ahşap oymacılığını genç kuşaklara aktarıyor.

Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra doğup büyüdüğü Irlamaz Mahallesi'nden ayrılarak İskenderun'a yerleşen Topbaş, güvenlik görevlisi olarak görev yaptı.

Bu süreçte zanaatını hobi olarak sürdüren Topbaş, yaklaşık 17 yıllık ayrılığın ardından emeklilik kararı alarak mahallesine döndü.

450 nüfuslu mahallesinde zanaatını yaygınlaştırmaya çalışan Topbaş, usta öğretici belgesini alarak İlçe Halk Eğitimi Merkezi'ne başvurdu.

Ahşap oymacılığı dersleri vermeye başlayan Topbaş, 15 genç kursiyere zanaatının inceliklerini öğretiyor.

Topbaş, AA muhabirine geleneksel zanaatlar arasında yer alan ahşap oymacılığının güzel bir hobi alanı olduğunu ayrıca bu faaliyetlerden gelir de sağlanabildiğini belirtti.

Stresle mücadele etmek isteyenlere bu zanaatı öğrenmeyi tavsiye ettiğini kaydeden Topbaş, "Benim görevim bu mesleği yaygınlaştırmak, sonraki neslin de aynı şekilde yaşatmasını istiyorum. İnsanların ilerleyen süreçlerde aile bütçelerine katkı sağlamalarını da istiyorum." dedi.

Açtığı kursun mahallesinde rağbet gördüğünü aktaran Topbaş, "Köyümüzde bir farklılık yaratmış olduk. Öğrenmek isteyenlerin olması beni mutlu ediyor." diye konuştu.

Topbaş, oymacılığın bu işle uğraşanlara huzur verdiğini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu işe başladıktan sonra güncel hayatı unutuyorsunuz. Çünkü bir şeylere odaklanıyorsunuz. Odaklandıktan sonra zaten kafanızı dağıtıyorsunuz. Psikolojik olarak da insanı rahatlatıyor diye düşünüyorum. Öğrencilerimiz burada el becerilerini kazanıyorlar. Ahşap kesme, oyma ya da boyama yaparken kendilerini geliştirmiş oluyorlar."

"Odaklanma süremi artırdım"

Kursa katılan ortaokul öğrencisi Rüzgar Camuzcu, liselere giriş sınavı için hazırlık yaptığını, ahşap oymacılığının üzerindeki sınav stresini azalttığını söyledi.

Stres yönetiminin yanında odaklanma konusunda da olumlu kazanımlar elde ettiğini aktaran Camuzcu, şunları kaydetti:

"Ben bu kurstan önce odaklanma konusunda problem yaşıyordum. Fakat burada bir plan ve hayal gücü kullandığım için ve çıkacak sonucu merak ettiğim için odaklanma süremi daha arttırdım."

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Tuğba Çakır da kurs sayesinde kazandığı becerilerin kendisini motive ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Turgutlu, manisa, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Ahşap Oymacısı Gençlere Ders Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:43:13. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Ahşap Oymacısı Gençlere Ders Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement