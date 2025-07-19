Emekli Albay Psikoloji Fakültesi Birincisi Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Emekli Albay Psikoloji Fakültesi Birincisi Oldu

19.07.2025 12:00
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Emekli Albay Hakan Bayrı, üniversiteyi birinci olarak tamamladı, azmiyle gençlere ilham veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 26 yıllık görevinin ardından albay rütbesiyle emekli olan Hakan Bayrı (52), psikoloji alanına ilgisi nedeniyle başladığı üniversite eğitimini fakülte birincisi olarak taçlandırdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden bu yıl 3,93 not ortalamasıyla sadece bölüm değil aynı zamanda fakülte birincisi olarak mezun olan Bayrı, azmiyle gençlere ilham veriyor.

Askerlik mesleğinde önemli görevlerde bulunan Bayrı, 2006'da Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisansını, 2023'te de Düzce Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dalında doktorasını tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora yaptığı alanda lisans diplomasına da sahip olmayı hedefleyen Bayrı, emekliliği sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü kazandı.

Not ortalamasını 3,82'ye yükselten Bayrı, gösterdiği başarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptı. İzmir'de de 3,93 not ortalamasını yakalayan Bayrı, bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun oldu.

Üniversitedeki eğitim sürecinde hiçbir dersi kaçırmayan Bayrı'nın bu başarısında, disiplini elden bırakmaması önemli rol oynadı.

"Pes etmeyi hiç düşünmedim"

Bayrı, AA muhabirine, aldığı askeri disiplinin eğitim hayatına büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kendini geliştirmek için düzenli kitap okuduğunu, araştırmalar yaptığını belirten Bayrı, üniversite döneminde eşi ve iki çocuğundan da destek aldığını ifade etti.

Psikoloji alanında çalışmalarına devam edeceğini vurgulayan Bayrı, "Üniversitede birinci olabilmek için çok çalıştım, amacım bunu başarıp örnek olmaktı. Çok büyük bir gurur ve mutluluk hissediyorum. Bu süreçte çok büyük zorluklar da yaşadım. Pes etmeyi hiç düşünmedim. 'Ben bunu yapacağım' dedim. Yapılmayacak bir iş yok. Yeter ki siz hırs değil azim gösterin." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Fatma Aysazcı Çakar, Bayrı'nın öğrenmeye istekli bir öğrenci olduğunu ifade etti.

Bayrı'nın disiplinli ve özverili çalışmasının sonucunda mükafatını aldığını dile getiren Çakar, "Kendisi asker kimliğine sahip. Düzen, titizlik, disiplin, kuralcılık kendisi için çok önemli. Bir yandan da empatinin, insani duyguların, kişilerarası ilişkilerin var olan kurallardan ve mutlak değerlerden daha ön planda olduğu psikolojik danışmanlık mesleğinin söz konusu olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Bu yüzden Hakan Bey, bu iki kimliği, tek bünyede buluşturmayı başaran nadir örneklerden bir tanesi." diye konuştu.

24 yaşındaki Ayşe Kutlu ise sınıf arkadaşı Hakan Bayrı ile yaş farkına rağmen çok güzel bir dayanışma ortamı yakaladıklarını anlattı.

Her konuda birbirlerine destek olduklarını aktaran Kutlu, "Her sınav öncesi bizi ders çalıştırır, yüksek not almamıza yardım ederdi. İlerleyen zamanlarda kendisiyle birlikte çalışmayı çok isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Emekli Albay Psikoloji Fakültesi Birincisi Oldu - Son Dakika

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