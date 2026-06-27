Emekli Evi Korosundan Mersin\'de Türk Sanat Müziği gecesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, 'Hatıralarda Kalan Ezgiler' konserinde Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Emekli Evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen konserde dinleyicilerle buluştu. Koro Şefi Zeynep Özel yönetimindeki konserde 'Nice sevdi nice yandı nice aldandı', 'Şarkılar yazdım sana', 'Yine bir sızı var içimde' ve 'Yanıyor mu yeşil köşkün lambası' gibi Türk Sanat Müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi.

Konserin ilk bölümünün ardından geceye katkı sunan isimlere çiçek ve teşekkür belgeleri verildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, koristlerden Müzeyyen Hasbay'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim ederken, Koro Şefi Zeynep Özel'e de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım tarafından çiçek ve plaket sunuldu.

Konser öncesinde konuşan Başkan Vekili Avcı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileterek, emeklilere yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi. Koroda emeği geçenlere teşekkür eden Avcı, sanatseverlere iyi seyirler diledi.

Koro Şefi Zeynep Özel ise ekim ayından bu yana konser hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "Hem çalışıyor hem eğleniyoruz. Aylar süren emeğimizi böyle güzel bir seyirciyle paylaşmak bizim için çok keyif vericiydi. İzleyicilerimiz şarkılarımıza eşlik etti, bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

Konseri izleyen vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinin devam etmesini istediklerini ifade etti. - MERSİN