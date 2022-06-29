Emekli müteahhit 25 yıldır Kütahya'nın çeşmelerinin tamir ve bakımını yapıyor - Son Dakika
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Emekli müteahhit 25 yıldır Kütahya'nın çeşmelerinin tamir ve bakımını yapıyor

29.06.2022 11:31

Kütahya'da yaşayan emekli Hasan Ünal, 25 yıldır kentin kırsal bölgelerinde, ormanlık alanlardaki çeşmelerin yanı sıra türbe ve mezarlıkların bakım ve onarımını gönüllü yapıyor.

Kütahya'da yaşayan emekli Hasan Ünal, 25 yıldır kentin kırsal bölgelerinde, ormanlık alanlardaki çeşmelerin yanı sıra türbe ve mezarlıkların bakım ve onarımını gönüllü yapıyor.

Uzun yıllar inşaat sektöründe müteahhit olarak hizmet veren 68 yaşındaki Ünal, 1997'de emekliye ayrıldıktan sonra kendini hayır işlerine adadı.

Özellikle kırsal bölgelerde suyu akmayan, bakıma ihtiyacı olan çeşmeleri tespit eden Ünal, kendi imkanlarıyla temin ettiği malzemelerle bunları onarıyor.

Ünal, yılda 20-25 çeşmenin tamir ve bakımının yanı sıra türbe ile mezarlıkların bakımıyla ilgileniyor.

Ailesinden ve çevresinden de destek gören Ünal, çalışmalarını daha aktif hale getirebilmek için 8 yıl önce 60 üye ile Çeşme, Pınar, Türbe ve Mezarları Koruma Derneğini kurarak başkanlığını üstlendi.

Ünal, hayrat amacıyla çeşme yaptırmak isteyip malzemelerini temin edenlere de herhangi bir ücret talep etmeden yardımcı oluyor.

"Yanımda kim varsa onlar da bana yardım ediyor"

Hasan Ünal, AA muhabirine, hayır işinin babasından kendisine miras olarak kaldığını söyledi.

Emekliliğini hayır işleri yapmakla değerlendirdiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Henüz çocuk yaştayken rahmetli babam da nerede bir çeşme görse hemen etrafını temizler, bakımını yapardı. Ben de uzun yıllar müteahhitlik yaptıktan sonra emekli oldum. Baba mirası olan çeşme tamir ve bakımlarına başladım. Önce çeşmelerin yerini ve eksiğini tespit ediyorum. Ardından çoğu zaman kendi imkanımla malzeme alarak aracımla yola çıkıyorum. Dağda bayırda, arazide akmayan çeşmeleri akıtmak, mevcut çeşmelerin temizliği ve bakımı için çalışıyorum. 25 yıldır gönüllü olarak bu işi yapmaya çalışıyorum."

Ünal, kurduğu dernekle zaman zaman gönüllülerin de çalışmalara destek sağladığını dile getirdi.

Bu işin hayatının bir parçası olduğunu anlatan Ünal, "Çalışmalarıma eşim ve çocuklarım da destek veriyor. Ailece, akrabalarla veya arkadaşlarımla pikniğe gittiğimizde orada gördüğüm çeşmenin bakımını yapmaya çalışıyorum. O sırada yanımda kim varsa onlar da bana yardım ediyor." dedi.

Ünal, suyun her canlı için büyük öneme sahip olduğunu ve çeşmelerden herkesin faydalandığını vurguladı.

Bugüne kadar yüzlerce çeşmenin bakım ve tamirini yaptığını aktaran Ünal, "Su hayatımızda olmazsa olmazımız ama maalesef sularımızın, çeşmelerimizin kıymetini yeteri kadar bilmiyoruz. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ederek sularımızı daha dikkatli kullanmalarını, çeşmelerimize sahip çıkmalarını istiyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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