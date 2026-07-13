Emekli Sanatçının Ahşap Minyatür Serüveni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Sanatçının Ahşap Minyatür Serüveni

Emekli Sanatçının Ahşap Minyatür Serüveni
13.07.2026 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de emekli Halil İbrahim Topçu, geri dönüşüm malzemeleriyle ahşap minyatürler yapıyor.

Rize'de emekliliğinin ardından ahşap sanatına yönelen 62 yaşındaki Halil İbrahim Topçu, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak çeşitli yapıların küçük ölçekli modellerini hazırlıyor.

Yaklaşık 15 yıl önce emekli olan Topçu, 10 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap minyatür çalışmalarını evinin bir köşesinde sürdürüyor.

Çöp şiş, limon kasası ve eski döşeme tahtaları gibi atık ahşap malzemeleri değerlendiren Topçu, maket bıçağı, el spirali, şarjlı matkap ve yapıştırıcı yardımıyla cami, eski yayla evi, Kız Kulesi, tarihi yapılar ve farklı minyatür eserler yapıyor.

Bugüne kadar 50'den fazla çalışma hazırlayan Topçu'nun tamamen el emeğiyle ortaya çıkardığı eserler, çevresindeki kişiler tarafından beğeniyle karşılanıyor.

"Yaptığım eserler beni yeni çalışmalar için motive etti"

Halil İbrahim Topçu, AA muhabirine, emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ahşap minyatür yapmaya başladığını söyledi.

İlk olarak küçük aletlerin minyatürlerini yaptığını dile getiren Topçu, zamanla daha büyük ve detaylı çalışmalara yöneldiğini ifade etti.

Topçu, yaptığı eserlerin kendisini yeni çalışmalar için motive ettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk olarak kazma, kürek gibi çok küçük minyatürler yapmaya başladım. Yaptıkça hoşuma gitti. Sonra kafamda tasarladığım daha büyük eserleri ahşaptan yapmaya başladım. Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Aklıma yeni bir tasarım geldikçe yapıyorum."

"Hiçbir zaman sıkılıp bırakmayı düşünmedim"

Eserlerinde kullandığı malzemelerin büyük bölümünün geri dönüşüm ürünlerinden oluştuğuna dikkati çeken Topçu, şunları kaydetti:

"Bu iş sabır işi. Yaptıkça zevk alıyorum. Hiçbir zaman sıkılıp bırakmayı düşünmedim. Her eser tamamlandığında ortaya güzel bir çalışma çıkıyor. Bu da beni yeni eserler yapmaya teşvik ediyor. Son olarak Kız Kulesi'ni yaptım. Daha sonra altına denizi ve akvaryum bölümünü ekledim. Balıkları da yerleştirince eser çok daha güzel oldu."

Topçu, çalışmalarını herhangi bir atölye olmadan evinin bir köşesinde, basit ekipmanlar ve tamamen el emeğiyle hazırladığını aktardı.

Yaptığı eserleri birçok kişinin almak istediğini de dile getiren Topçu, evde hobi köşesi oluşturduğu için çalışmaları satmayı düşünmediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sanat, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Emekli Sanatçının Ahşap Minyatür Serüveni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Adana’da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti Adana'da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:46
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında gerilim: Yalan söyleyenin Allah belasını versin
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:05:18. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli Sanatçının Ahşap Minyatür Serüveni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.