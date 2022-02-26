Emekli tiyatrocu ikinci baharını yaşadığı Safranbolu'da üniversitelilerle sahneye döndü - Son Dakika

Sanat aşkı emekli olduktan sonra da dinmeyen tiyatro yönetmeni Cem Kenar, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye bünyesinde üniversite öğrencileriyle kurduğu tiyatro ekibiyle izleyici karşısına çıkıyor.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu, reji asistanı, sahne amiri ve dramaturg (tiyatroda sanat danışmanı) olarak çalışan 52 yaşındaki Kenar, emekli olduktan sonra ailesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'ya yerleşti.

Daha önce yazıp yönettiği oyunlarla birçok ödüle sahip olan Kenar, tarihi ilçede tiyatronun eksikliğini fark ederek, Safranbolu Belediyesi bünyesinde Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Kent Tiyatrosu"nu kurdu.

Oluşturduğu atölyede öğrencilere eğitim veren Kenar, tiyatro ekibiyle ilçede "Bir Şehnaz Oyun" adlı oyunu sahneledi.

Performanslarıyla beğeni toplayan Kenar ve ekibi, ikinci oyunları "Bahar Noktası" ile izleyici karşısına çıktı.

Emekli olduğu tiyatro sahnesine üniversite öğrencileriyle yeniden dönen Kenar, her cuma Safranbolu'da sahneledikleri oyunları Türkiye'nin çeşitli kentlerinde izleyiciyle buluşturmak istiyor.

"33 kişilik dev bir aileye dönüştük"

Cem Kenar, AA muhabirine, 1996 yılında yardımcı oyuncu olarak girdiği İstanbul Devlet Tiyatrosundan yönetmen olarak bu yıl emekli olduğunu ve Safranbolu'ya yerleştiğini anlattı.

Tarihi ilçede sanatsal anlamda büyük bir talebi fark ettiğini ve buna kayıtsız kalamadığını aktaran Kenar, güzel karşılık aldığını kaydetti.

Kurduğu tiyatro ekibiyle talebi karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kenar, "33 kişilik dev bir aileye dönüştük. Oluşturduğumuz ekiple Türkiye'deki tiyatro festivallerine giderek Safranbolu'da yalnızca lokum ve tarihi evlerin değil, sanatın da var olduğu göstermek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Safranbolu'nun çok ciddi bir kültürü var. Bunu yaşadığınız zaman görüyorsunuz. Çok mutlu eden ve huzur veren bir alan." diye konuştu.

Safranbolu'da iyi bir tiyatro izleyicisi kitlesinin bulunduğuna işaret eden Kenar, "Bizler de onlara layık oyunlar çıkartacağız. Üniversite öğrencileriyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenar, öğrencilerin tiyatro oyunculuğu konusunda gelişimine katkıda bulunmayı amaçladığını da söyledi.

Safranbolu'nun sakin bir yer olduğunu belirten Kenar, "Burası çok konforlu bir alan. Burada üretmek de oldukça keyifli. Buraya geldikten sonra kendime biraz daha zaman ayırıp, daha çok müzik dinleyip, oyunları, müzikleri araştırıp kendimi revize etme şansım oldu. Burası her gün artı bir değer katıyor." değerlendirmesinde bulundu.