Emirdağ Müftülüğü yeni üniversite öğrencilerini Afyonkarahisar\'a götürdü

Emirdağ Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Tarih ve Kültür Gezisi' düzenlendi.

Emirdağ Müftülüğü manevi danışmanı Ali İhsan Akar eşliğinde; Emirdağ ilçesinde üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik, Afyonkarahisar'a gidilerek kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Bu gezi programı, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu ile beraber düzenlendi.

Program kapsamında; Frig Vadisi (Ayazini) ve Afyonkarahisar'ın tarihi camileri gezildi. Öğrenciler; bölgenin tarihini, kültürel ve manevi mirasını yakından tanıdılar.