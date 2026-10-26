Emirdağ Müftülüğü yeni üniversite öğrencilerini Afyonkarahisar\'a götürdü

Emirdağ Müftülüğü yeni üniversite öğrencilerini Afyonkarahisar'a götürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirdağ Müftülüğü, Kredi Yurtlar Kurumu ile üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için Afyonkarahisar'a tarih ve kültür gezisi düzenledi. Gezide Frig Vadisi (Ayazini) ve tarihi camiler görüldü, öğrencilere kültürel ve manevi miras tanıtıldı.
Emirdağ Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Tarih ve Kültür Gezisi' düzenlendi.
Emirdağ Müftülüğü manevi danışmanı Ali İhsan Akar eşliğinde; Emirdağ ilçesinde üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik, Afyonkarahisar'a gidilerek kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Bu gezi programı, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu ile beraber düzenlendi.
Program kapsamında; Frig Vadisi (Ayazini) ve Afyonkarahisar'ın tarihi camileri gezildi. Öğrenciler; bölgenin tarihini, kültürel ve manevi mirasını yakından tanıdılar.
Kaynak: İHA
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