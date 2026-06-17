Burhaniye\'de Emniyet Müdürünün mutlu günü

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ın eczacı kızı Eylül Karabaş, Bigadiçli iş insanı İsmail Dede'nin oğlu genç iş insanı Taner Dede ile evlendi. Siyaset, kamu, emniyet ve iş dünyasını bir araya getiren düğünde genç çiftin nikahını Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel kıydı.

Balıkesir'in Burhaniye ve Bigadiç ilçelerini birleştiren, kamu ve iş dünyasından çok sayıda seçkin ismi bir araya getiren görkemli bir düğün töreni icra edildi. Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ın eczacı kızı Eylül Karabaş, Bigadiçli tanınmış iş insanı İsmail Dede'nin oğlu, genç iş insanı Taner Dede ile hayatını birleştirdi. Bigadiç ilçesinde gerçekleştirilen ve adeta protokol akınına uğrayan düğün töreninde, Karabaş ve Dede ailelerinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Nikahı Başkan Göksel kıydı, cüzdanı İl Emniyet Müdürü Yaman verdi

Davetlilerin alkışları eşliğinde salona giren genç çiftin nikah akdini Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel gerçekleştirdi. Şahitler huzurunda bir ömür boyu mutluluğa "Evet" diyen Eylül ve Taner çiftinin evlilik cüzdanını ise Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman takdim etti. Aile cüzdanını geline teslim eden İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, genç çifti tebrik ederek bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Devlet erkanı ve körfez iş dünyası bu düğünde buluştu

Yoğun bir katılımla, yüksek koordinasyon altında gerçekleştirilen düğün merasimine; Burhaniye Kaymakamı Cumali Atilla, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan katıldı. Sağlık dünyasından Balıkesir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Eyüp Avcı, emniyet teşkilatından Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Akyol ve askeri erkandan Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz ile çok sayıda daire müdürü ve seçkin davetli de ailelerin mutluluğuna ortak oldu.

Dostları Faik Müdürü yalnız bırakmadı

Körfez bölgesinin sosyal ve ekonomik hayatında önemli yer tutan, bölgenin tanınan ve sevilen iş insanları Nuri Yağcı, Faruk Em, İdris Öztürk ve Müjdat Bahadır da düğün töreninde hazır bulundu. Körfez iş dünyasının temsilcileri, yakın dostları olan Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ı bu gururlu ve mutlu gününde yalnız bırakmayarak tebriklerini şahsen iletti. Gece geç saatlere kadar süren düğün töreni, çekilen hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi. - BALIKESİR