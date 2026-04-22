Emniyet Personeli Afrodisias\'ı Ziyaret Etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'ni ziyaret eden emniyet personeli ve aileleri, hem keyifli hem de öğretici bir gün geçirdi.

Aydın'da görev yapan polisler ve aileleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti'nin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu. Antik dönemin en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biri olarak bilinen Afrodisias, özellikle mermer işçiliği ve heykeltıraşlık okulu ile dikkat çekerken, ziyaret sırasında çocuklara Afrodisias Müze Müdürlüğü tarafından kitap hediye edilerek kültürel farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Program kapsamında ayrıca Karacasu'da çömlekçi ziyareti de gerçekleştirilirken, çocuklar geleneksel çömlek yapımını deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik sonunda ise Emniyet Amiri Zevcan Kaptan'a günün anısına çömlek takdim edildi. Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğin, hem emniyet personelinin moral ve motivasyonuna katkı sunduğu hem de kentin önemli kültürel miraslarından Afrodisias'ın tanıtımına destek olduğu belirtildi. - AYDIN