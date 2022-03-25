Emre Kaya "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Kaya "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahne aldı

25.03.2022 17:21
Emre Kaya "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahne aldı

Müzisyen ve yorumcu Emre Kaya, "Usta Şarkılar" albüm projesi ile İstanbul'da sahne aldı.

Müzisyen ve yorumcu Emre Kaya,  "Usta Şarkılar" albüm projesi ile İstanbul'da sahne aldı. Sahnede arabesk eserleri başarıyla seslendiren Kaya, sevenlerinden tam not aldı.

Kendine özgü yorumu ve kostümleriyle Emre Kaya, uzun yıllardır arabesk müziğin duayenleri tarafından seslendirilen eserleri kendine özgü tarzıyla yorumladı. Dinleyicilerini adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkaran ünlü sanatçı, albümüne dahil ettiği kendisine ait hit şarkılarından "Teşekkür Ederim" adlı eseri ile de beğeni topladı.

Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe, Kibariye, İbrahim Tatlıses ve Hakan Altun'a kadar birbirinden değerli sanatçılara ait eserleri izleyenlerin vokalistliğinde ustaca seslendiren Emre Kaya, sevenlerinden tam not aldı.

İŞTE USTA ŞARKILAR

Usta Şarkılar albümü içinde yer alan eserler ise şöyle:

"Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)", Affetmedim Kendimi, Akşam Güneşi, Kaderimin Oyunu, Ben İnsan Değil miyim, Dünya (Senin Derdin Hiç Bitmiyor Dünya), Yıkılmışım Ben, Emi, Göz Yaşlarım Anlatır, Güldür Yüzümü, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Teşekkür Ederim, Kabul Et, Kimbilir, Taht Kurmuşsun Kalbime, Vurgun, İmkansız (Rüyalarım Olmasa), Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim, ya Evde Yoksan, Yarabbim Sen Büyüksün."

TURNEYE ÇIKIYOR

"Usta Şarkılar" projesinin lansmanı niteliğinde olan ilk konserinde büyük moral depolayan Emre Kaya'nın çok yakında geniş kapsamlı turne hazırlığında olduğu bildirildi.


Emre Kaya Usta Şarkılar ile ilk kez sahne aldı
Emre Kaya Usta Şarkılar ile ilk kez sahne aldı
Emre Kaya Usta Şarkılar ile ilk kez sahne aldı
YORUMLAR
500
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı okul bahçesine 112 çınar fidanı dikti AK Parti İstanbul İl Başkanlığı okul bahçesine 112 çınar fidanı dikti Fatih'te yakalanan dilenciler önce ağladı, sonra göbek attı Fatih'te yakalanan dilenciler önce ağladı, sonra göbek attı

Emre Kaya, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Emre Kaya 'Usta Şarkılar' ile ilk kez sahne aldı - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Son Dakika: Rusya savaşın 30. gününde kayıplarını açıkladı: 1351 asker öldü, 3 bin 825 asker yaralı
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:27:40. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Kaya "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement