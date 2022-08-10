Şile'de Kum Zambağı Şenliği yapıldı

Endemik bitki türü olan kum zambağı için farkındalık oluşturmak amacıyla Şile Belediyesi ve Çevre Gönüllüleri Derneği 1'inci Kum Zambağı Şenliği düzenledi. 1 gün süren şenlikte katılımcılar zambakları yerinde görmek için Ayazma plajında yürüyüşü yaptı ve sembolik olarak kum zambağı bahçesi kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

Ayazma plajında düzenlenen şenliğe Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Nabi Evren, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ŞİLE 810 ADET ÇİÇEKLİ BİTKİ TÜRÜNE SAHİP

Etkinlikte konuşan Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Nabi Evren "3 yıl önce yapılması planlanan şenlik pandemi nedeniyle bu seneye nasip oldu. Şile çok önemli bir coğrafyaya sahip. Ülkemizde 9040 adet çiçekli bitki türü yer alıyor. İstanbul'da bin 500 civarında çiçekli bitki türü var. İstanbul'un 39 ilçesinden biri olan Şile'ye geldiğimizde 750 km2 alanda 810 tane çiçekli bitki türüne sahip bir ilçedeyiz" dedi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da Şile'nin tabiat ve doğal güzelliklerinin, kültürel değerlerinin yaşatılması için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getirdi. İnsanlara da büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Ocaklı, "Altın sarısı kumlarımızda yetişen kum zambaklarımızın önemini anlatmak, güzelliklerini anlatmak için ve yarınlara bu değerlerin taşınması konusunda çalışmalarımızı daha da katlayarak sürdürmek için bir aradayız" diye konuştu.