Endonezya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Endonezya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

24.05.2022 15:20
Endonezya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

KUALA Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

KUALA Endonezya'nın başkenti Cakarta'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının katkılarıyla 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliği ev sahipliğinde JW Marriott Oteli'nde "Türk Mutfağı Haftası Gala Yemeği" gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Cakarta'daki diplomatik temsilci, akademi, sanat dünyası, iş çevrelerinden davetlilere ve Türk vatandaşlarına Türk mutfağından geleneksel lezzetler sunuldu.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı Gala Yemeği'nde Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno açılış konuşması yaptı.

Endonezya-Türkiye ilişkilerinin giderek artan bir hızla geliştiğini, Türkiye ve Türk mutfağının kendi kalbinde de özel bir yere sahip olduğunu, iki ülke mutfaklarının kültürler arasında adeta birer köprü oluşturduğunu ve karşılıklı farkındalığın artırılmasında önemli rol oynadığını belirten Uno, bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde ciddi bir potansiyele sahip ikili turizm potansiyelinin artırılmasına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Rachmat Gobel'in yanı sıra Türkiye-Endonezya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammad Farhan da gala yemeğine katıldı.

Gaziantepli şefler tarafından hazırlanan "İstanbul Menüsü" ile yaprak sarması, kuru dolma, hünkarbeğendi, çeşitli mezeler, irmik ve ayva tatlıları, baklava, Türk kahvesi ve lokumu, Türk müziği eşliğinde konuklara ikram edildi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Aşkın Asan, yaptığı konuşmada, Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının Emine Erdoğan'ın önderliğinde hazırlandığını hatırlatırken Türk mutfağının zenginliğini ünlü şef, akademisyen ve uzmanların katkılarıyla uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

Uzun bir geleneğe sahip Türk mutfağının farklı kültürler arasında oluşturduğu etkileşime işaret eden Büyükelçi Asan, asırlık tariflerin bugüne getirdiği zengin yemek çeşitliliğinden ve Türk kültüründe oynadığı önemli rolden bahsetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Endonezya'da 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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