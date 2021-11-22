Engelli birey ve ailelerine "nefes" olacak Marmaris Kısa Mola Merkezi açıldı - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireyler için özel dizayn edilen, alanlarında uzman personel eşliğinde zaman geçireceği Marmaris Kısa Mola Merkezi törenle açıldı.

Armutalan Mahallesi'nde Marmaris Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tesiste 5 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün açılışta yaptığı konuşmasında, belediye olarak engelsiz bir Muğla için çaba gösterdiklerini söyledi.

Muğla'nın en uzun kıyılara sahip olduğunu ve belediye olarak engelsiz plajlar yaptıklarına değinen Gürün, " Türkiye'de bir ilk olan ve diğer Büyükşehir Belediyeler tarafından örnek alınan Kısa Mola hizmetimiz ise engelli bireye sahip ailelerimizde özellikle annelerimiz için hayata geçirdiğimiz çok önemli bir proje. Evlatlarını 7 gün 24 saat gözlerinin önünden ayırmayan, onlara gözü gibi bakan, kimselere emanet edemeyen annelerimize bir nefes olmak, özel hayatlarına, kendilerine biraz zaman ayırabilsin diye hayata geçirdiğimiz bir hizmet." ifadelerini kullandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar da törende birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi engelli birey ve aileleriyle birlikte kesildi.

Açılıştan sonra engelli bireylerin resim sergisi gezildi. Başkan Gürün ve beraberindekiler engelli bireylerle merkezde boyama atölyesinde mini bir çalışma yaptı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok tedbirin alınacağı Marmaris Kısa Mola Merkezi'nde, aynı saat diliminde sadece bir kişi hizmetten yararlanabileceği kaydedildi.