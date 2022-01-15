Engelli bireyler engelsiz yaşam merkezinde hayata tutunuyor - Son Dakika

Kayseri Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yaştan engelli birey hem özel eğitim alıyor hem de farklı alanlardaki atölye çalışmalarına katılıyor.

Özderici Vakfının desteğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Bulvarı'nda inşa edilen merkez, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) raporlu bireylere ücretsiz eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriyor.

Yaklaşık 1 ay önce hizmete açılan merkezde, bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebilmeleri için yaşam evleri, fizik tedavi odaları, müzik ve resim atölyeleri yer alıyor.

Zihinsel, bedensel, işitme ve görme engelli bireylerle yaygın gelişimsel bozukluklara, dil ve konuşma güçlüğü, özel öğrenme güçlüğü çeken bireylere eğitim verilen merkezin projesinde yer alan yüzme ve hidroterapi havuzlarının inşaatı sürüyor.

Engelli yakınlarının da unutulmadığı merkezde, veliler için kütüphane, bekleme alanları oluşturulurken psikologlar da ailelere rehberlik hizmeti sunuyor.

154 engelli hizmet alıyor

Merkezin müdürü Mürşide Gonca Aslan, AA muhabirine, engelsiz yaşam merkezinin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verdiğini, şu an 154 engelli bireyin buradan yararlandığını söyledi.

Merkezdeki atölye çalışmalarıyla sosyal faaliyetlerle engelli gruplarındaki bireylere ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Aslan, "Amacımız eğitim standartlarını yükseltmek, bu alanda sunulabilecek eğitim kalitesini üst seviyeye taşımak ve bir standart getirmek." dedi.

Merkez ailelerin de yükünü azaltıyor

Merkezi, belediyenin hayati sosyal projelerinden biri olarak niteleyen Aslan, hayatlarına dokundukları bireylerin burada kazandıklarını yaşamlarına da yansıtabilmelerini dilediklerini belirtti.

Merkezin, ailelerin yükünü hafifletmedeki önemine dikkati çeken Aslan, şöyle konuştu:

"Engelli bireye sahip ailelerin de bu kurumdan yararlanmalarını istiyoruz. Hem ailelerin hem de kayıtlı bireylerin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çocukları burada daha fazla tutmaya çalışırken aslında ailelerin de güvenilir ellere çocuklarını teslim ettiklerini bilmelerini istiyoruz. Kafaları rahat olsun, kendileri de bireysel anlamda bir şeylere yönelebilsinler, ister burada ister dışarıda kendilerine vakit ayırsınlar istiyoruz. Kafeterya, yemekhane, bekleme salonu ve kütüphanemiz var onlar için. Ailelerin de ihtiyaçları doğrultusunda kurslar düzenlemeyi planlıyoruz, çocuklarıyla ortak etkinliklere katılmalarını sağlamayı düşünüyoruz."

Engelli bireylerin keşfedilmesi gerekiyor

Aslan, bu tür merkezlerin sadece fiziki donanımlarının yeterli olmadığını ifade ederek, hizmet veren ekibin de hem alanında uzman hem de takım ruhu taşıyan eğitimcilerden oluştuğunu dile getirdi.

Engelli bireylerde atölye çalışmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Aslan, "Burada elde edecekleri yetenekler doğrultusunda pek çoğunun üretime de katkı sunabileceğine inanıyoruz. Buna çok müsait olan bireyler var, yeter ki bunu keşfedelim, yeter ki bunu destekleyelim. Müzik olsun, spor olsun, keşfedilip desteklendiğinde mucizeler yaratıyorlar." diye konuştu.

"Dolu dolu geçiyor"

22 yaşındaki serebral palsi hastası oğlu Ömer Faruk'u merkeze getiren Şerife Güven de sunulan hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi.

Personelin güler yüzlü, eğitimin de kaliteli olduğunu belirten Güven, "Boş vakti hiç olmuyor, fizik tedavi alıyor, müzik derslerine katılıyor. Dolu dolu geçiyor. Hem hayırseverlere hem belediyeye teşekkür ediyorum, bize böyle bir yeri hediye ettiği için. Çevremdeki engelli bireyi olan annelere telefon açıyorum, burayı görmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkeze gelen 24 yaşındaki Fatih Karakoç ise fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti aldığını, aynı zamanda müzik eğitimine katıldığını ve enstrüman çalmayı öğrendiğini kaydetti.