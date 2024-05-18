Engelli Çocuklar ve Üniversite Öğrencileri Pasta Yapmak İçin Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engelli Çocuklar ve Üniversite Öğrencileri Pasta Yapmak İçin Buluştu

Engelli Çocuklar ve Üniversite Öğrencileri Pasta Yapmak İçin Buluştu

Afyonkarahisar'da Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki engelli çocuklar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelerek pasta yapma etkinliği düzenledi. Çocuklar, üniversiteli gençlerle birlikte çilek ve muzlu pasta yapmanın keyfini yaşadı. Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, engelli bireylere mutfak eğitimi verilerek onların hayata katılması teşvik edildi.

18.05.2024 11:38
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Afyonkarahisar'da engelli çocuklar, pasta yapımı için üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu öğrencileri, Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki 10 çocukla pasta yapmak için Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'nde buluştu.

Mutfakta önlüklerini giyen çocuklar, üniversiteli gençlerle, çilek ve muzlu pasta yapmanın keyfini yaşadı.

Merkezin Eğitim Sorumlusu Pınar Avcı, AA muhabirine, engelli bireylere mutfak eğitimi vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

AFSÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu Başkanı Şerife Sultan Toker de engellilerin hayatın her anında yer aldığını, onların hayata katılması gerektiğini vurguladı.

Üniversite öğrencisi Enes Atabey Bakan ise çocuklarla pasta yaparak güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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