Engelli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu - Son Dakika
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Engelli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

15.06.2022 12:17
Engelli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Mersin'de polis olmayı hayal eden 15 yaşındaki bedensel engelli genç, ailesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurusu üzerine kendisine hediye edilen polis üniformasıyla bir günlüğüne temsili göreve çıkarıldı.

Mersin'de polis olmayı hayal eden 15 yaşındaki bedensel engelli genç, ailesinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurusu üzerine kendisine hediye edilen polis üniformasıyla bir günlüğüne temsili göreve çıkarıldı.

Yenişehir ilçesinde yaşayan hidrosefali hastası Kerem Akdoğan, okuluna eğitim faaliyeti kapsamında ziyarete gelen Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin yaklaşımından etkilendi.

O günden sonra polis üniforması giyerek göreve çıkmayı hayal eden Akdoğan, bu isteğini annesi Sultan Akdoğan ile paylaştı.

Anne, oğlunun dileğinin gerçekleştirilmesi için 19 Mayıs'ta internet üzerinden CİMER'e başvuru yaptı.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kerem'in ölçülerinde polis kıyafeti yaptırıp engelli gencin Eğriçam Mahallesi'ndeki evine sürpriz ziyarette bulundu.

Kapıda polislerle karşılaşınca sevinen Kerem, polis kıyafetini giydikten sonra kendisi için tahsis edilen ekip aracıyla ilk görevine çıktı.

Sürücülere ve yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan engelli genç, bir günlük temsili görevde polis olma hayalini gerçekleştirdi.

"Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemezdi"

Sultan Akdoğan, AA muhabirine, oğlunu polis kıyafetiyle görünce duygulandığını belirterek, "Kerem, sağlık durumundan dolayı özel eğitim alıyordu. Bundan dolayı sağ olsunlar polisler sık sık ilgileniyordu. Kerem de sürekli polis olmak istediğini söylüyordu. Çok isteyince biz de CİMER'e yazdık ve karşılığını aldık. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız." dedi.

Oğlunun etkilenmemesi için gözyaşlarına güçlükle hakim olduğunu ifade eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Kerem'in isteği gerçekleştiği için çok mutluyum. Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemezdi. Oğlumun bunu ne kadar çok istediğini bildiğim için mutluyuz. Mersin Emniyet Müdürlüğüne ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Kerem'i mutlu ettiler, Allah emeği geçen herkesten razı olsun."

Kerem Akdoğan da polisliğin çocukluk hayali olduğunu, bu nedenle ilk görevinde heyecan yaşadığını söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelli gencin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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