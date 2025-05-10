Engelli Oğluna Sonsuz Destek

İzmir'de yaşayan Nevra Yıldırım, 39 yaşındaki görme engelli oğlunun eğitimini tamamlayıp işe yerleşmesine kadar üzerinden desteğini hiç çekmedi.

Ebe olan Nevra Yıldırım ile sınıf öğretmeni Ekrem Yıldırım'ın 1986'da doğan oğulları Önder Savaş Yıldırım, 2 aylıkken görme sorunu yaşadı.

Evlatlarının göz sinirleri gelişmediği için göremeyeceğini öğrenen çift, 1990'da görme engelliler okulu olduğu için tayin isteyerek Samsun'dan İzmir'e taşındı.

Braille alfabesini öğrenen anne Yıldırım, oğlunun eğitimi için erken emekli oldu.

Lise sonrası Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nü kazanan Önder Savaş, mezuniyetinin ardından EKPSS'ye hazırlandı ve aldığı puanla 6 yıl önce Ege Üniversitesine santral memuru olarak atandı.

Önder Savaş'a desteğini iş hayatında da sürdüren anne, neredeyse tüm gününü oğlunun iş yerinde geçiriyor. Sabah kahvaltı yapan anne-oğul, birlikte yola çıkıyor. Doğduğu günden beri oğlunun elini hiç bırakmayan anne, evladıyla Bornova'daki iş yerine kadar gidiyor. Çoğu zaman üniversitenin bahçesinde zaman geçiren anne, akşam da oğluyla evlerine dönüyor.

Nevra Yıldırım, AA muhabirine, oğlunun gözlerinin hiç göremeyeceğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü, ilk zamanlar kabullenemediğini ama daha sonra yaşamını oğluna adamaya karar verdiğini söyledi.

Oğlunun eğitim hayatını tamamlaması için her şeyi yaptığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Oğlumun okumasını istedim, cahil olmasın, ileride kimseye muhtaç olmadan yaşamına devam etmesi için mücadele verdim. Ben onun hem annesi hem ablası hem arkadaşı hem de can yoldaşıyım. Önder'in fazla arkadaşı yok. Ona arkadaşlık da ediyorum. Yeri geliyor dertleşiyoruz, konuşuyoruz, mücadelemiz devam ediyor. Ölene kadar da edecek. Ben oğlumun elini asla bırakmam."

Anne Yıldırım, oğlunun evlenip yuvasını kurmasını çok istediğini dile getirdi.

Anneliğin çok kutsal olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Engelli bir çocuğun varsa o başka anne oluyor. Normal anneler gibi değilsin. Sen onun her şeyini düşünüyorsun, attığı adımı bile düşünüyorsun. Bu nedenle engelli anneler mücadelelerini asla bırakmasınlar, çocuklarına sahip çıksınlar." ifadelerini kullandı.

"O, benim her şeyim, iyi ki var"

Önder Savaş Yıldırım da eğitim hayatında annesinin yerinin ayrı olduğunu, onun desteği sayesinde başarılı olduğunu söyledi.

Annesinin "Benim oğlum okuyacak." sözlerini asla unutamadığını belirten Yıldırım, "O, benim her şeyim, iyi ki var. Onu çok seviyorum. Beni tüm kurslara götürdü. Hala birlikteyiz. Engelli anneleri, evlatlarına sahip çıksınlar. Annem bu kadar destek olmasaydı bu hale gelemezdim." dedi.