Engelli öğretmen çift birbirlerine verdikleri destekle örnek oluyor - Son Dakika

Samsun'da serabral palsi hastası Oğuz Kul (41) ile yüzde 90 görme engeli eşi Canay Kul (37) birbirlerine destek olarak hayat enerjileriyle öğrencilerine rol model oluyor.

Engellerinin getirdiği zorlukları tek tek aşarak eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve öğretmen olan Kul çifti, farklı okullarda başarıyla görev yapıyor.

Öğrencileri tarafından çok sevilen Oğuz ve Canay Kul çifti, engellerine rağmen ortaya koydukları azim, öz güven ve çalışkanlıklarıyla çevrelerinden takdir topluyor.

Şehit Ahmet Altınoğlu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Oğuz Kul ile Canik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Canay Kul, öğrencilerine kendi hayatlarında yaşadıkları zorluklardan da bahsediyor.

Oğuz Kul, AA muhabirine eşi ile 10 yıllık son derece mutlu bir yaşamları olduğunu belirtti.

Engellerinin öğrencilerine eğitim vermeye engel olmadığını söyleyen Oğuz Kul, mesleklerini çok sevdiklerini vurguladı.

Hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğuna işaret eden Kul, şöyle devam etti:

"İkimizin engel türleri birbirinden farklı. Canay az görür. Ben de bedensel engelliyim. Hayatın görme noktalarında ben Canay'a, hayatın daha pratik bedensel aktivite gerektiren noktalarında Canay bana yardımcı oluyor. Örnek veriyorum, havaalanına gidiyoruz. Biliyorsunuz birçok numaralar, yazılar var. Görme noktasında ben yardımcı oluyorum. İçeri girdiğimizde de bedensel aktivite gerektiriyorsa Canay bana yardımcı oluyor, böyle bir sinerji ve bütünleşme halinde gidiyor hayat."

Eşi ile tanışma öyküsüne de anlatan Kul, "Eşimin sosyal medya hesabında okuduğu bir kitabı gördüm. Aslında kitabı çok iyi biliyorum ama hani oradan yakalayabilir miyim diyerek kitap hakkında çok iyi bildiğim soruları Canay'a sormaya başladım. Soruları sormaya devam edince yol bizi buraya kadar getirdi. İtiraf ediyorum o kitabı ben biliyordum." dedi.

"Engel olunca insanda 'yapamazsın, edemezsin' gibi bakıyorlar"

Canay Kul ise Erzincan'da doğduğunu ve görme engelinden dolayı doktorların da tavsiyesiyle babasının daha büyük şehre tayin olduğunu belirterek, " İzmir'e tayin olduk. Bütün öğrenim hayatımı İzmir'de geçirdim. Liseden sonra konservatuvar sınavlarına girdim. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nde okudum. Engel olunca insanda yapamazsın, edemezsin gibi bakıyorlar. Formasyon aldım ve ilk girdiğim KPSS ile bir yıl içinde atandım." diye konuştu.

Eşiyle ortak hobileri olduğunu ve çok iyi anlaştıklarını ifade eden Kul, şunları dile getirdi:

"Kitaplar üzerinden konuşurken onun vasıtasıyla ilişkimiz ilerledi. Ben evin içindeki işleri daha çok yapıyorum, eve daha çok hakimim. Dışarda da Oğuz daha çok yardımcı oluyor. Bir yere gidilecek, bir şeyler alınacak o konuda yardım ediyor. Evde daha çok bedensel aktivite gerekiyor. Dışarıda görme ile ilgili çok daha fazla şey var. Herkes kadar sorunumuz oluyor."