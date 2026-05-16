Engelliler Haftası'nda Eğitim ve Sosyal Hayat vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelliler Haftası'nda Eğitim ve Sosyal Hayat vurgusu

Engelliler Haftası\'nda Eğitim ve Sosyal Hayat vurgusu
16.05.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de engelli bireylerin toplumsal hayattaki yeri ve eğitimin önemi anlatıldı.

16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda engelli bireylerin toplumsal hayattaki yeri ve eğitimin önemi anlatıldı.

Vahide Hüseyin Karahan Eğitim Uygulama Okulu ile Kırşehir Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Programa öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Etkinlikte konuşan Kırşehir Beyazay Şube Başkanı Adnan Göçmen; engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göçmen; "Engelli bireylerimizin azmi bizler için bir rehberdir. Bugün burada gördüğümüz eğitim azmi, doğru imkanlar sunulduğunda 'engel' kelimesinin nasıl anlamsızlaştığının en büyük kanıtıdır" dedi.

Program, öğrencilerin hazırladığı etkinlikler ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Engelliler Haftası'nda Eğitim ve Sosyal Hayat vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:10:02. #7.13#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda Eğitim ve Sosyal Hayat vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.