Engellilere Akülü Araç Desteği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Engellilere Akülü Araç Desteği

26.06.2025 12:55
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Erzincan'da hayırsever iş insanının desteğiyle 24 engelliye akülü araç dağıtımı yapıldı.

Erzincan Valiliği öncülüğünde, hayırsever iş insanının desteğiyle engelli vatandaşlara akülü araç desteği verildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda hayırsever iş insanı Harun Yurt ve ailesi tarafından temin edilen 24 akülü aracın dağıtımı için Valilik önünde tören düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, muharrem ayı içerisinde böyle iyilikler yaparak dua almanın önemli olduğunu söyledi.

Programda 24 akülü araç dağıtılacağını bildiren Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Erzincanlı bir hayırseverimizin kalbinden çıkan o güzel iyiliği başka kalplere taşıyoruz. Valiliğimizin himayelerinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın gönül köprüsüyle yurt dışında yaşayan hayırsever bir hemşerimizin desteğiyle 24 kıymetli engelli kardeşimize elektrikli araçlarını bugün teslim ediyoruz. Bu sadece bir ihtiyacı karşılamak değil, bu 'Ben seni görüyorum, yalnız değilsin, senin yürüdüğün yolu ben de kalbimde yürümeye çalışıyorum ve sizleri hissediyorum.' demektir. Unutmayalım ki engelli kardeşimize sunulan bir destek, onun hayata katılma iradesine gösterilen hürmettir, nezakettir, zarafettir."

Konuşmanın ardından 24 engelliye akülü araçları teslim edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, engelliler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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