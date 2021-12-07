Ensemble Black Pencil, 15 Aralık'ta CRR'de sahne alacak - Son Dakika

İsmini, esrarengiz ressam Mehmet Siyah Kalem'den alan çok uluslu topluluk Ensemble Black Pencil, 15 Aralık'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelecek.
Topluluk 17. yüzyıl Transilvanya'sını bugüne taşıdıkları projeleri "Come Out, Caioni" ile İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.
Ensemble Black Pencil, konserde düzenlemeleri kendilerine ait olan 18 eser seslendirecek.
Dinleyiciler konser boyunca 50 farklı enstrümanın kullanımına tanık olacak.???????
Konser biletleri, CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix'ten alınabilecek.
Kaynak: AA
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