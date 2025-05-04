Erbaş, Viyana'da Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erbaş, Viyana'da Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Erbaş, Viyana\'da Kur\'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu

Diyanet Başkanı Erbaş, Viyana'da Kur'an kursu öğrencileriyle camilerin önemi ve namazı vurguladı.

04.05.2025 21:20
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Viyana'da Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) tarafından düzenlenen programda ATİB Viyana Merkez Camisi'ndeki Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Burada öğrencilere hitap eden Erbaş, "Camiler evimizden sonra sığınacağımız yuvalarımız, ibadetlerimizi, dualarımızı yaptığımız yerler. Aynı zamanda eğitim aldığımız mekanlardır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik hazırlanan dergi ve yayınlara ilişkin bilgi veren Erbaş, "O çocuk dergilerimizi alın, okuyun. Hocalarınızdan isteyin, onlar size ulaştırırlar. Dergilerimizde Peygamberimizin çocuklara yaklaşımı konularını işliyoruz." dedi.

"Namaz dinin direğidir"

Çocukların namazı küçük yaşlardan itibaren öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Çünkü namaz dinin direğidir. İnancımızın en önemli gereklerinden birisi namaz kılmaktır. Evde anneniz, babanız namaz kılarken sizler de onlarla beraber şimdiden namaz kılmaya başlayın. Alışın yavaş yavaş. Namaz aynı zamanda temizlik demektir. Biz günde 5 sefer abdest alarak aslında temizliğe önem vermiş oluyoruz."

Müslümanların barış, kardeşlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirten Erbaş, "Müslümanlığı Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. 'Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimsedir.' İşte onun için birbirimize güvenmeliyiz, her zaman dürüst davranmalıyız, yanlış yapmamalıyız, yalan söylememeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Erbaş, Viyana'da Kur'an Kursu Öğrencileriyle Buluştu - Son Dakika

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