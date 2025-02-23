Erciyes'te Kar Heykel Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erciyes'te Kar Heykel Festivali

Erciyes Üniversitesi öğrencileri, uluslararası sanatçılarla kar heykelleri yapıyor.

23.02.2025 11:16
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Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Erciyes Kayak Merkezi'nde yabancı heykeltıraşlarla kar kütlelerini animasyon karakterlerine dönüştürüyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde eğitim gören yaklaşık 20 öğrenci, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu'na Peru, İtalya, Almanya, İran, Belarus ve Avustralya'dan katılan yabancı heykeltıraşlar ile kar kütlelerinden animasyon karakterleri yapıyor.

Öğrenciler kazma, kürek ve diğer aletlerle kaplumbağa, tavşan, fare, gibi animasyon karakterlerden oluşan Balinalı Kız, Tweety ve Sylvester, Minyonlar ve Alaaddin'in Sihirli Lambası isimli anime karakterleri yapıyorlar.

Kar kütlelerine şekil veren öğrenciler hem tecrübe kazanıyor hem de farklı kültürlere ait bilgiler ediniyor.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz, AA muhabirine, festivalin ikincisini gerçekleştirdiklerini ve takım olarak çalışan 10 yabancı sanatçıya heykel bölümü öğrencilerinin destek verdiğini söyledi.

Sanatçılarla heykel yapma, biçimlendirme, konu işleme ve değerlendirme teknikleriyle ortak çalışma yapan öğrencilerin tecrübe kazandığını anlatan Yılmaz, her takımın kendine özgü projesi olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, 27 metreküplük kar kütlesine şekil vermenin kolay olmadığını, öğrencilerin sahada yer alarak yabancı ülkelerden gelen sanatçılarla tecrübe kazanmasının kendileri için bulunmaz deneyim olduğunu vurguladı.

Spatula, testere, kazma, kürek gibi aletlerle çalışıyorlar

Heykel bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Nisanur Yüksel dünya çapında heykeltıraşla yan yana olmanın kendilerine katkı sağladığını belirtti.

Okulda genellikle killerle çalıştıklarını, kara ilk kez şekil verdiklerini anlatan Yüksel, spatula, testere, kazma, kürek gibi aletlerle çalıştıklarını ve yabancı sanatçılarla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Beyza Harman, uluslararası projede sanatçıların asistanlığını yürüterek önemli tecrübe kazandıklarına değinerek, farklı teknikle kar kütlelerine şekil veren heykeltıraşlar sayesinde geleneksel yöntemlerin dışına çıkabildiklerini belirtti.

"Karla üç boyutlu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu çok güzel"

Yüksek lisans öğrencisi Beyza Al da yabancı sanatçıların deneyimlerinden faydalanarak kara şekil verdiklerini, animasyon konusunda eserler yaptıklarını ifade etti.

Ortamda yoğun etkileşimin olduğunu anlatan Al, şunları kaydetti:

"Kültür farklılığı, yıllar içerisindeki birikim herkese çok farklı şeyler öğretiyor. Lisans öğrencileri, çok farklı alanlarda okulda öğrendiklerini pekiştiriyor. Böyle etkinlikler Kayseri'ye, öğrencilere, sanatçılara etkileşim açısından iyi oluyor. Okulda dört yılda uygulamalı ve teorik olarak birçok şey öğrenebiliyoruz. Sanat her yerde var. Şu an doğanın getirdiği karla üç boyutlu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu çok güzel. İyi bir sanatçı olmak, kendini iyi bir alanda uzmanlaştırmak için çok fazla uygulama yapmamız gerekiyor. Burada öyle bir ortam var."

İtalyan heykeltraş Bettino Francini ise Türk öğrencilerle çalışmaktan mutluluk duyduğunu, onların heyecanı ve enerjisinin mükemmel olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin güzel işler çıkardığını dile getiren Francini, "Ne yapacaklarını biliyorlar, bu yüzden mutlular. Modeli çiziyorum, çocuklarla konuşuyorum. Modele bakan öğrenciler çok hızlı ve dinamik çalışıyor. Bu konuda da çok şaşırdım, mutlu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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