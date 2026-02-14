Erciyes'te Ödüllü Kızak Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Kültür Sanat

Erciyes'te Ödüllü Kızak Yarışması Düzenlendi

Erciyes'te Ödüllü Kızak Yarışması Düzenlendi
14.02.2026 14:19
Kayseri'de çiftler arası kızak yarışmasında Murat ve Güneş Aktuğ birinci oldu; 13 çift yarıştı.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde eşler arası ödüllü kızak yarışması yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından 10'uncusu gerçekleştirilen "Artık çekilmez oldun" eşler arası kızak yarışması Tekir Kapı'da düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden etkinliğe katılan 13 çift, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarış için oluşturulan eğitimli pistte erkekler, eşlerini kızakla yukarı doğru çekti.

En üst noktadaki bayrağı alan çiftler, daha sonra birlikte kayarak başlangıç noktasına geldi.

Murat ve Güneş Aktuğ çiftinin birinci olduğu yarışmayı, Muhammed Ali Boyraz ve Tilbenur Kıdır çifti ikinci ve Hakan ve Melisa İpek çifti de üçüncü tamamladı.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın Erciyes'e özgü bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Kayak merkezine gelen misafirlere keyifli anlar yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Akşehirlioğlu, etkinliği bu yıl 14 Şubat'ta düzenleyerek bir farkındalık oluşturduklarını kaydetti.

Şampiyon çiftlerden Murat Aktuğ ise 5 yıldır Erciyes'e geldiğini ve burada güzel anılar biriktirdiğini dile getirdi.

Güneş Aktuğ da "Geçen yıl da şampiyon olmuştuk. Eşim sporcu, ona güveniyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Erciyes'te Ödüllü Kızak Yarışması Düzenlendi

SON DAKİKA: Erciyes'te Ödüllü Kızak Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
