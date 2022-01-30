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Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

30.01.2022 11:13
Erciyes'te yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te oteller, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te oteller, yarıyıl tatilinde yoğun ilgi görüyor.

Sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından verilen "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip Erciyes, kayakseverlere kesintisiz kayak yapılan uzun pistlerde, snowboard ve kızak gibi çeşitli kış aktiviteleri yapma imkanı sunuyor.

İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'na akın eden tatilciler, Erciyes, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki farklı zorluk derecelerine sahip pistlerde kayma imkanı buluyor.

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise sayılı yükseklikteki pistlerine sahip Erciyes'teki otellerin işletmecileri, yarıyıl tatilindeki yoğunluğa seviniyor.

"Sezonun mart ayına kadar güzel geçmesini bekliyoruz"

Erciyes Kayak Merkezi'nde otel işleten Anıl Eraslan, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Polonya ve Ukrayna'dan da misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Otellerinin doluluk oranından memnun olduklarını belirten Eraslan, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 85 doluluk oranına sahibim. İlerleyen günlerde otelin doluluk oranının yükseleceğini düşünüyoruz. Erciyes'teki otellerimiz, telesiyejler veya kiralık kayak takımları fiyat bakımından diğer merkezlere göre çok uygun. Erciyes'e çok güzel oteller açıldı. Çok büyük destek var. Yatırımlar büyümeye başladı. Ne kadar yatırım yapılırsa Erciyesimiz o kadar güzel olur. Sezonumuzun mart ayına kadar güzel geçmesini bekliyoruz. Geçen yıl nisan ortalarına kadar kayak yapıldı. Kar olduğu sürece Erciyes'te her zaman kayak yapılabilir."

Erciyes'teki bir otelin müdürü Talip Arslan, yarıyıl tatili nedeniyle özellikle yurt içinden yoğun talep olduğunu vurguladı.

Hava muhalefeti nedeniyle rezervasyon iptalleri olmasına rağmen yeniden hareketlilik yaşandığını vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"Yollar açık, otel doluluğumuz yüksek. Otelimizde Kovid-19 ile ilgili bütün önlemler alınmış durumda. Her şey çok güzel bir şekilde devam ediyor. Şu anda yüzde 95 doluluk oranına sahibiz. Gelen talepleri de karşılamaya özen gösteriyoruz. Son zamanlarda ülkemizde yeni jenerasyonun kayağa olan ilgisi çok büyük. Burada kayak hocalarımız var. Kayak pistlerimizin de güvenli olmasıyla Erciyes çok tercih edilmektedir. Bölgeye gelen gençler kayak sporuna çok ilgili ve hevesli. Eğlenceli bir şekilde hem konaklamalarını yapıyorlar hem de kayak öğreniyorlar."

Tatilciler yarıyıl için Erciyes'i tercih etti

Yarıyıl tatili için Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Erkan Ertürk, merkezde bulunan tesislerin çok güzel olduğunu ve belediyenin iyi hizmet sunduğunu söyledi.

Tatil için Ankara'dan geldiklerini kaydeden Ertürk, "Ailemle birlikte sömestir tatillerinde kayak yapmaya geliyoruz. Erciyes'e ikinci gelişimiz. Çocuklar dinleniyor. Pandemiden uzak, dağ havası, oksijen bol, kendimizi burada daha sağlıklı hissediyoruz." diye konuştu.

Kayak yapmak için günübirlik Erciyes'e gelen öğrenci Arda Çeker de yorucu bir eğitim öğretimin ardından yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmek ve stres atmak için kayak merkezine geldiğini anlattı.

Arkadaşlarıyla kayak yapan Ayşe Berfi ise 10. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Tatilde biraz değişiklik olsun diye arkadaşlarımla Erciyes'e geldik. Kayak yapıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz, stres atıyoruz. Hava da çok güzel." ifadelerini kullandı.

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Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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